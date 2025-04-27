Ми підвищуємо свій клас: Христич – про поразку від Великої Британії

Головний тренер збірної України Дмитро Христич висловився про стартовий матч чемпіонату світу з хокею, в якому "синьо-жовті" в серії булітів поступилася Великій Британі (3:4).

Слова фахівця передає "Суспільне Спорт".

"Дуже добре, що змогли відігратися з 0:2. Коли забили свій другий гол, зрозуміли, що можемо грати з цією командою. Тут ми підвищуємо свій клас.

Похвалили наших гравців, також привітав посол України. Набрали лише очко – це поразка у нашому доробку.

Перекидали британців? Кидки – це статистика, яка не показує, хто переміг. Звісно, є теорія, що кількість переходить у якість, але в хокеї це не завжди працює. Перекидали – добре. Закинули три голи – також непогано. Але в підсумку ми програли", – сказав Христич.