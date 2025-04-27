Італія – Україна: онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу з хокею

Завтра, 28 квітня, збірна України з хокею проведе другий матч чемпіонату світу в Дивізіоні IA. Суперником буде збірна Італії.

Початок зустрічі – 12:30. Гра пройде на "Сепсі Арені" в місті Сфинту-Георге, Румунія.

У першому турі команди показали протилежні результати. "Скуадра" впевнено обіграла японців (4:1). "Синьо-жовті" дали бій Великій Британії, але програли в серії булітів (3:4).

Пряму трансляцію можна буде переглянути в ефірі "Суспільне Спорт". "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, колектив Дмитра Христича провів три товариські матчі під час підготовки до ЧС-2025. Кілька днів тому "синьо-жовті" з футбольним рахунком обіграли збірну Японії.

Перед цим був тренувальний збір у Польщі, де вдалося провести дві товариські гри проти місцевої збірної – у першому матчі збірна України здобула мінімальну перемогу, а на наступний день тріумфатором стала збірна Польщі.

Зазначимо, що чемпіонат світу-2025 у Дивізіоні 1А пройде в Румунії з 27 квітня до 3 травня. Суперниками збірної України будуть Велика Британія, Польща, Японія, Румунія та Італія.

Перші два місця отримають путівки до елітного дивізіону, а команда, що посяде останнє місце, вилетить у дивізіон IB.