Україна – Велика Британія: онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу

Завтра, 27 квітня, збірна України проведе стартовий матч чемпіонату світу з хокею у дивізіоні IA.

Суперником буде збірна Великої Британії. Початок зустрічі – 17:00. Гра пройде на "Сепсі Арені" в місті Сфинту-Георге, Румунія.

Пряму трансляцію можна буде переглянути в ефірі "Суспільне Спорт". "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Нагадаємо, колектив Дмитра Христича провів три товариські матчі під час підготовки до ЧС-2025. Кілька днів тому "синьо-жовті" з футбольним рахунком обіграли збірну Японії.

Перед цим був тренувальний збір у Польщі, де вдалося провести дві товариські гри проти місцевої збірної – у першому матчі збірна України здобула мінімальну перемогу, а на наступний день тріумфатором стала збірна Польщі.

Зазначимо, що чемпіонат світу-2025 у Дивізіоні 1А пройде в Румунії з 27 квітня до 3 травня. Суперниками збірної України будуть Велика Британія, Польща, Японія, Румунія та Італія.

Перші два місця отримають путівки до елітного дивізіону, а команда, що посяде останнє місце, вилетить у дивізіон IB.