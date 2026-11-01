Визначився тренерський штаб молодіжної збірної України U-20

Андрій Срюбко залишиться головним тренером молодіжної збірної України з хокею U-20. Фахівець отримав новий контракт із Федерацією хокею України.

Про це повідомила пресслужба ФХУ.

Під керівництвом Срюбка українська команда здобула підвищення до Дивізіону 1А чемпіонату світу, а згодом закріпилася на цьому рівні. Тож тренер продовжить роботу з колективом.

До його штабу увійдуть асистент Олександр Матвійчук, тренер воротарів Ігор Єдапін та аналітик Сергій Гапшенко.

ФХУ

Матвійчук провів 134 матчі у складі національної збірної України, в яких набрав 61 очко (26 голів і 35 передач). Раніше він працював із дитячими командами Шершнів та Сокола, а згодом долучився до лав ЗСУ.

Єдапін відповідатиме за підготовку воротарів одразу двох збірних – юнацької та юніорської. Гапшенко займатиметься аналітичною роботою: оцінюватиме кандидатів до команди, аналізуватиме їхню гру та вивчатиме майбутніх суперників.

У грудні молодіжна збірна України U-20 зіграє на чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А. Суперниками українців у турнірі стануть команди Казахстану, Австрії та Угорщини.

Раніше повідомлялося, що воротар збірної України Олександр Левшин підписав контракт з командою Канадської хокейної ліги (CHL) Спрюс Грув Сенйтс.