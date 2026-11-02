Бобкін визначився з помічниками у збірній України

Тренерський штаб національної збірної України з хокею на чолі з Олександром Бобкіним складатиметься з п'ятьох фахівців.

Про це повідомила пресслужба ФХУ.

До нього увійшли четверо асистентів, які відповідатимуть за різні напрямки підготовки команди.

Першим асистентом головного тренера працюватиме Руслан Борисенко, другим – Денис Ісаєнко. Вони допомагатимуть у комунікації з командою, працюватимуть з оборонцями, готуватимуть гру в меншості та братимуть участь у тренуваннях на льоду.

Дмитро Кобильник відповідатиме за відеопідготовку та аналіз суперників. Він працює у штабі Бобкіна з сезону-2022/23.

Тренером воротарів стане Олександр Федоров. Він формуватиме пул голкіперів і займатиметься їхньою індивідуальною підготовкою та роботою під час тренувань.

Також зі збірною продовжить працювати тренер із фізичної підготовки Олег Задоєнко. До його обов'язків входитимуть розвиток фізичних якостей хокеїстів і тренувальна робота як на льоду, так і поза ним.

Напередодні тренерський штаб збірної України з хокею визначився із заявкою на Європейський Кубок націй-2026/27.