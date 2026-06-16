У віці 47 років помер екснападник Чикаго та Лос-Анджелеса

У віці 47 років після короткої хвороби помер колишній нападник команд Чикаго Блекгокс та Лос-Анджелес Кінгс Кайл Калдер.

Про це повідомляє NHL Alumni.

Кай був обраний Чикаго у п'ятому раунді драфту 1997 року. Він мав успішну 10-річну кар'єру в НХЛ, де окрім Блекгокс грав за Філадельфію, Детройт, Лос-Анджелес та Анагайм. Нападник набрав 294 (114+180) очки в 590 матчах ліги.

На міжнародному рівні Калдер неодноразово представляв Канаду, зокрема у складі команди, яка завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу 2003 року в Гельсінкі. На тому турнірі він провів усі 9 матчів, забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.

Після завершення ігрової кар'єри Кайл активно займався юнацьким хокеєм і допомагав молодим гравцям розвиватися як на льоду, так і поза ним.

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