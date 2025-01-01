Визначились усі чвертьфінальні пари молодіжного чемпіонату світу
IIHF
У ніч на 1 січня відбулись два останні матчі групового етапу молодіжного чемпіонату світу з хокею серед гравців до 20 років.
Швеція переграла Чехію, а США здолали Канаду. У підсумку визначилися усі чвертьфіналісти турніру та сформувалися пари.
В 1/4 фіналу вийшли Канада, США, Фінляндія, Швеція, Чехія, Латвія, Швейцарія та Словаччина. А Казахстан та Німеччина, які посіли останні місця у своїх групах, боротимуться за право залишитися в ТОП-Дивізіоні.
Чвертьфінальні пари ЧС-2025 з хокею U-20
- 2 січня. 19:00 Швеція – Латвія;
- 2 січня. 21:30 США – Швейцарія;
- 3 січня. 00:00 Фінляндія – Словаччина;
- 3 січня. 02:30 Чехія – Канада.
Матч на вибування:
- 2 січня. 18:00 Німеччина – Казахстан.
ЧС відбувається в Оттаві, столиці Канади, і триватиме до 5 січня. Це вже 49-й молодіжний ЧС під егідою Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF).