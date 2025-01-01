Визначились усі чвертьфінальні пари молодіжного чемпіонату світу

У ніч на 1 січня відбулись два останні матчі групового етапу молодіжного чемпіонату світу з хокею серед гравців до 20 років.

Швеція переграла Чехію, а США здолали Канаду. У підсумку визначилися усі чвертьфіналісти турніру та сформувалися пари.

В 1/4 фіналу вийшли Канада, США, Фінляндія, Швеція, Чехія, Латвія, Швейцарія та Словаччина. А Казахстан та Німеччина, які посіли останні місця у своїх групах, боротимуться за право залишитися в ТОП-Дивізіоні.

Чвертьфінальні пари ЧС-2025 з хокею U-20

2 січня. 19:00 Швеція – Латвія;

2 січня. 21:30 США – Швейцарія;

3 січня. 00:00 Фінляндія – Словаччина;

3 січня. 02:30 Чехія – Канада.

Матч на вибування:

2 січня. 18:00 Німеччина – Казахстан.

ЧС відбувається в Оттаві, столиці Канади, і триватиме до 5 січня. Це вже 49-й молодіжний ЧС під егідою Міжнародної федерації хокею з шайбою (IIHF).