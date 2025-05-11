Чехи зіграють із норвежцями, Латвія зустрінеться з Канадою на чемпіонаті світу-2025
Сьогодні, 11 травня, відбудуться чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні.
Це вже буде 88-ма світова першість в історії. Цьогорічний ЧС триває з 9 до 25 травня у шведському Стокгольмі та данському Гернінгу.
На 10 травня заплановано по три матчі в групі A і B.
Група А
13:20. Словаччина – Словенія
17:20. Латвія – Канада
21:20. Фінляндія – Франція
Група B
13:20. США – Угорщина
17:20. Німеччина – Казахстан
21:20. Норвегія – Чехія
Вчора, 10 травня, також пройшло 6 поєдинків. З результатами матчів можна ознайомитися ТУТ.
Зазначимо, що торік чемпіонат світу відбувся в Чехії. Саме господарі й стали тріумфаторами, здолавши у фіналі збірну Швейцарії.
Напередодні Швеція, Чехія та США закинули по 5 шайб під час першого ігрового дня чемпіонату світу.