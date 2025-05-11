Чехи зіграють із норвежцями, Латвія зустрінеться з Канадою на чемпіонаті світу-2025

Сьогодні, 11 травня, відбудуться чемпіонат світу з хокею в елітному дивізіоні.

Це вже буде 88-ма світова першість в історії. Цьогорічний ЧС триває з 9 до 25 травня у шведському Стокгольмі та данському Гернінгу.

На 10 травня заплановано по три матчі в групі A і B.

Чемпіонат світу з хокею – 2025

1 тур, 10 травня

Група А

13:20. Словаччина – Словенія

17:20. Латвія – Канада

21:20. Фінляндія – Франція





Група B

13:20. США – Угорщина

17:20. Німеччина – Казахстан

21:20. Норвегія – Чехія

Вчора, 10 травня, також пройшло 6 поєдинків. З результатами матчів можна ознайомитися ТУТ.

Зазначимо, що торік чемпіонат світу відбувся в Чехії. Саме господарі й стали тріумфаторами, здолавши у фіналі збірну Швейцарії.

Напередодні Швеція, Чехія та США закинули по 5 шайб під час першого ігрового дня чемпіонату світу.