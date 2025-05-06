Легендарний воротар дебютує за збірну Канаду в 40-річному віці

Легендарний воротар Марк-Андре Флері дебютує за дорослу збірну Канади у віці 40 років. Він зіграє на чемпіонаті світу 2025 року.

Про це повідомляє ESPN.

Декілька днів тому Флері завершив кар’єру в НХЛ, проте вирішив трохи відкласти своє остаточне прощання з хокеєм заради участі у чемпіонаті світу.

40-річний воротар досі не зіграв жодного матчу за дорослу збірну Канади. Він був присутній у заявці команди на переможну домашню Олімпіаду-2010, проте так і не взяв у Ванкувері участі у жодному матчі: він був третім воротарем команди після Роберто Луонго та Мартіна Бродера.

Таким чином, Флері у віці 40 років має шанс приєднатися до "Потрійного золотого клубу" – списку хокеїстів, які за кар’єру вигравали Кубок Стенлі, а також золото чемпіонату світу та Олімпіади.

Раніше повідомлялося про те, що вперше за 10 років на чемпіонаті світу виступить Сідні Кросбі.

ЧС-2025 пройде з 9 до 25 травня у шведському Стокгольмі та данському Хернінгу. Канада на груповому етапі зіграє проти Фінляндії, Швеції, Словаччини, Латвії, Австрії, Франції та Словенії.