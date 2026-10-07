Одещина відіграла дві шайби та здолала Кременчук у серії булітів в матчі чемпіонату України

У середу, 7 жовтня, Одещина відіграла відставання у матчі з Кременчуком та здобула вольову перемогу в серії булітів у матчі чемпіонату України з хокею.

Зустріч завершилася із рахунком 3:2.

Перший період закінчився за мінімальної переваги підопічних Дмитра Сумеця. Відкрив лік закинутим шайбам Небоян на початку зустрічі. Брага з подачі Круглякова зумів збільшити відрив для кременчуцького колективу вже наприкінці другої 20-хвилинки.

Утім, у заключній частині зустрічі одеській команді вдалося здійснити камбек та змінити перебіг гри на свою користь. Спочатку Дворник відквитав одну шайбу завдяки передачі від Дуюна на 42-й хвилині, а вже згодом він відновив паритет, оформивши дубль. Це вже був другий асист від Дуюна.

Зрештою Одещина не втратила окриленого настрою та перемогла суперників у серії післяматчевих кидків. Переможний буліт вдалося закинути Ревуці.

Чемпіонат України з хокею

7 жовтня

Одещина – Кременчук – 3:2 Б (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 1:0)

Голи: 0:1 – 2 Небоян, 0:2 – 37 Брага, 1:2 – 42 Дворник, 2:2 – 58 Дворник, 3:2 – Ревука (переможний буліт).

Нагадаємо, що у попередньому матчі української першості Сокіл переміг Одещину, здобувши другу поспіль перемогу в чемпіонаті України.