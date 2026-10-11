Одещина обіграла Шершнів у чемпіонаті України

У неділю, 11 жовтня, відбувся матч четвертого туру чемпіонату України з хокею сезону-2026/27 між Богуславським Шершнями та Одещиною. Гості здобули перемогу з рахунком 6:4.

Після двох періодів рахунок у матчі був нічийний (3:3), проте в заключній 20-хвилинці гості вирішили долю матчу на свою користь завдяки дублю Артема Целогородцева. Ще дві шайби записав на свій рахунок інший гравець Одещини, Анатолій Ревука.

Чемпіонат України-2026/27 з хокею

4 тур, 11 жовтня

Богуславські Шершні – Одещина – 4:6 (0:1, 3:2, 1:3)

Шайби: 0:1 – 19:41 Ревука (Мосюк+Пойманов), 1:1 – 23:50 Лєсніков (Шевченко+Цюра), 1:2 – 28:05 Щербак (Дворник+Дворецький), 1:3 – 34:07 Ревука, 2:3 – 36:27 Висотенко (Цюра+Байбарза), 3:3 – 37:18 Валькун (Шевченко+Лєсніков), 3:4 – 41:52 Стецюра, 4:4 – 47:23 Панченко (Валькун), 4:5 – 51:22 Целогородцев (Абдуллаєв), 4:6 – 58:48 Целогородцев (Щербак+Пойманов)

Нагадаємо, 8 жовтня Богуславські Шершні обіграли Сокіл із рахунком 3:2.