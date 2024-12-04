Сокіл у напруженому матчі переграв Шторм у чемпіонаті України

У середу, 4 грудня, відбувся матч чемпіонату України, в якому київський Сокіл здолав одеський Шторм.

Зустріч завершилася з рахунком 4:3.

Завдяки перемозі чемпіон України обійшов одеситів на один бал і піднявся на другу сходинку турнірної таблиці, набравши 22 очки. Лідирує у чемпіонаті ще один столичний клуб Київ Кепіталз, який сьогодні розгромив новачка ліги Крижинку.

Чемпіонат України з хокею

4 грудня

Шторм – Сокіл 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)

Шайби: 0:1 – 16:28 Бородай, 1:1 – 22:18 Сидоренко, 1:2 – 28:04 Захаров, 1:3 – 34:33 Захаров, 2:3 – 36:02 Алексюк, 3:3 – 42:05 Ніконов, 3:4 – 42:41 Дворецький

Напередодні, 3 грудня, Кременчук розгромив Дніпро. Перемога дозволила команді набрати 18 очок та піднятися на 4 сходинку.