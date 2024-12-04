Крижинка розгромно програла Київ Кепіталз у чемпіонаті України

У середу, 4 грудня, відбувся матч чемпіонату України, в якому Київ Кепіталз у столичному дербі розгромили новачка турніру Крижинку.

Зустріч завершилася з рахунком 12:1.

Завдяки цій перемозі Кепіталз піднялися на перше місце в турнірній таблиці (23 бали). Крижинка поки не здобула жодної перемоги в чемпіонаті, наразі вона йде останньою, пропустивши вже 78 шайб за 8 ігор.

Чемпіонат України з хокею

4 грудня

Крижинка – Київ Кепіталз 1:12 (0:5, 1:5, 0:2)

Напередодні, 3 грудня, Кременчук розгромив Дніпро. Перемога дозволила команді набрати 18 очок та піднятися на 4 сходинку.