Кременчук розгромив Дніпро у чемпіонаті України
У вівторок, 3 грудня, відбувся матч чемпіонату України, в якому Кременчук обіграв херсонський Дніпро.
Поєдинок завершився з рахунком 5:0.
Кременчук у першому періоді забезпечив собі комфортну перевагу завдяки шайбам Єгора Безуглого, Микита Круглякова та Михайла Геворкяна. У другій 20-хвилинці Кругляков оформив дубль, а остаточний рахунок встановив 23-річний Владислав Брага у третьому періоді.
Перемога дозволила Кременчуку набрати 18 очок, команда наразі йде четвертою у турнірній таблиці чемпіонату. Дніпро посідає передостанню сходинку з 3 балами.
Чемпіонат України з хокею
3 грудня
Кременчук – Дніпро (Херсон) 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)
Нагадаємо, що кількома днями раніше Шторм закріпив своє лідерство у чемпіонаті розгромною перемогою над Дніпром.