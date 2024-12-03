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Кременчук розгромив Дніпро у чемпіонаті України

Олександр Булава — 3 грудня 2024, 17:25
Кременчук розгромив Дніпро у чемпіонаті України

У вівторок, 3 грудня, відбувся матч чемпіонату України, в якому Кременчук обіграв херсонський Дніпро.

Поєдинок завершився з рахунком 5:0.

Кременчук у першому періоді забезпечив собі комфортну перевагу завдяки шайбам Єгора Безуглого, Микита Круглякова та Михайла Геворкяна. У другій 20-хвилинці Кругляков оформив дубль, а остаточний рахунок встановив 23-річний Владислав Брага у третьому періоді.

Перемога дозволила Кременчуку набрати 18 очок, команда наразі йде четвертою у турнірній таблиці чемпіонату. Дніпро посідає передостанню сходинку з 3 балами.

Чемпіонат України з хокею
3 грудня

Кременчук – Дніпро (Херсон) 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Нагадаємо, що кількома днями раніше Шторм закріпив своє лідерство у чемпіонаті розгромною перемогою над Дніпром.

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