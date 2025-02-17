Дніпро дав бій Соколу в чемпіонаті України, але все ж поступився в одну шайбу

У понеділок, 17 лютого, відбувся матч регулярного чемпіонату України з хокею, в якому Дніпро приймав Сокіл.

Попри непогану гру від херсонського клубу, перемогу з рахунком 4:3 здобули чинні чемпіоні першості.

Перший та другий періоди команди провели майже на рівних, господарі льоду пропустили на одну шайбу більше, втім, урятуватися у заключній 20-хвилинці і бодай перевести гру в овертайм їм не вдалося.

Сокіл після перемоги набрав 59 балів та наростив відрив від Київ Кепіталз, який із 52 очками йде другим. Дніпро наразі на 5-му місці (15 очок).

Чемпіонат України з хокею сезону-2024/25

Регулярний чемпіонат, 17 лютого

Дніпро – Сокіл 3:4 (1:1, 2:3, 0:0)

Шайби: 1:0 – 3:48 Масюк, 1:1 – 6:18 Чердак, 1:2 – 20:36 Бородай, 2:2 – 20:48 Халін (більш), 2:3 – 22:51 Чердак, 3:3 – 14, 3:4 – 19:17

Нагадаємо, вчора в чемпіонаті України відбулося 2 гри. Кременчук розгромив Крижинку, а Шторм у матчі з 9 шайбами не мав проблем із Київ Кепіталз.