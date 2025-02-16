Кременчук розгромив Крижинку у чемпіонаті України

У неділю, 16 лютого, в межах чемпіонату України з хокею Кременчук обіграв київську Крижинку.

Поєдинок завершився з рахунком 5:0. Дубль в активі 24-річного нападника Гліба Кривошапкіна, ще по голу в активі Даниїла Кривенка, Євгенія Абаджяна та Дмитра Попережая.

Перемога дозволила Кременчуку набрати 39 очок, Крижинка наразі ще не набирала балів у чемпіонаті.

Лідером турнірної таблиці є Сокіл. Кияни мають в активі 56 пунктів за 23 тури, що дозволяє на 4 очки випереджати Київ Кепіталз.

Чемпіонат України

24 тур, 15 лютого

Крижинка – Кременчук 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Шайби: 0:1 – 13:35 Кривошапкін, 0:2 – 14:54 Кривенко, 0:3 – 30:52 Абаджян, 0:4 – 46:35 Попережай, 0:5 – 51:03 Кривошапкін

Нагадаємо, у першому матчі ігрового дня одеський Шторм розгромив Київ Кепіталз та повернувся до боротьби за перше місце чемпіонату України.