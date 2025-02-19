Шторм зіграє з Дніпром у матчі чемпіонату України

Сьогодні, 17 лютого, відбудеться матч у межах чемпіонату України з хокею.

На льодовій арені "Білий Барс" у Білій Церкві херсонський Дніпро прийме одеський Шторм.

Хокей – чемпіонат України з хокею

19 лютого, регулярний сезон

13:00 Дніпро Херсон – Шторм

Команди підходять до гри з діаметрально протилежним настроєм. Херсонський клуб за 25 матчів набрав лише 15 очок і посідає передостаннє місце в турнірній таблиці.

Шторм після певного кризового періоду знову набрав хід. Одесити здобули 4 перемоги поспіль із загальною різницею шайб 33:5. Так, дві перемоги були здобути над головним аутсайдером чемпіонату Крижинкою, але також досить впевнено вдалося обіграти Кременчук та Київ Кепіталз.

Такі результати дозволили Шторму провернутися в гонку за лідерство – 52 очки за 24 тури і друге місце. Лідирує Сокіл – 59 очок