Сокіл у матчі лідерів чемпіонату України дотиснув у овертаймі Київ Кепіталз, Шторм здолав Кременчук

Сьогодні, 14 лютого, відбулося два матчі чемпіонату України з хокею.

У битві лідерів першості чинний чемпіон Сокіл (1 місце) зустрівся з Київ Кепіталз, що йдть другими.

За 60 хвилин основного часу команди сильнішого не виявили, зігравши внічию 2:2. Доля протистояння визначилася в овертаймі, у якому перемогу вирвав Сокіл, набравши у підсумку 56 балів та збільшивши відрив від Київ Кепіталз, який наразі має 52.

В іншій зустрічі ігрового дня Шторм у битві за 3-тє місце розібрався з найближчим переслідувачем – Кременчуком. Поєдинок завершився впевненою перемогою одеського клубу з рахунком 5:2.

У підсумку одесити набрали 48 балів за 23 матчі за закріпилися у трійці найкращих. Кременчук має 36 очок, однак має два матчі в запасі.

Чемпіонат України з хокею

Регулярний чемпіонат, 14 лютого

Шторм – Кременчук 5:2 (1:1, 4:0, 0:1)

Сокіл – Київ Кепіталз 2:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0 ОТ)

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, юнацька збірна України здобула першу в історії перемогу на Європейському Юнацькому Олімпійському Фестивалі.