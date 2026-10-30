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Позиція не змінилася: Чехія виступила проти повернення Росії в турніри IIHF

Олексій Мурзак — 30 жовтня 2026, 20:13
Позиція не змінилася: Чехія виступила проти повернення Росії в турніри IIHF

Чеський хокейний не підтримує участь російських збірних у змаганнях IIHF під час війни проти України.

Відповідну заяву організація оприлюднила на своєму сайті.

Там наголосили, що рішення CAS не змінює позиції союзу щодо допуску російських національних команд до турнірів IIHF. Організація також наголосила, що це рішення автоматично не змінює чеського правового та інституційного підґрунтя.

"Ми докладно аналізуємо рішення CAS, а також його практичні та юридичні наслідки. Наша попередня позиція не змінилася. Ми не погоджуємося з участю Росії в турнірах IIHF під час військової агресії проти України", – заявив генеральний секретар Чеського хокею Ян Черни.

Нагадаємо, 30 жовтня CAS зобов'язав IIHF повернути російські збірні до світових змагань.

Зазначимо, що Міжнародна федерація хокею вже прокоментувала це рішення та зобов'язалась його виконувати, хоча й не погоджується з вердиктом.

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