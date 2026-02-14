Українська правда
Чемпіон Олімпійські ігри Зимові Олімпійські ігри-2026

Форвард збірної Чехії повторив досягнення Селянне та Ягра на Олімпійських іграх

Руслан Травкін — 14 лютого 2026, 03:13
Роман Червенка
HC Dynamo Pardubice

Досвідчений форвард збірної Чехії Роман Червенка став лише шостим гравцем у віці 40+ років, який зумів закинути шайбу на хокейному турнірі Олімпіади.

Про це повідомляє StatsСentre.

Нападник відзначився на початку третього періоду, зробивши рахунок 6:3. Щоправда, до фінальної сирени цифри на табло не змінилися.

Також на п'ятому десятку життя на Олімпіаді голами відзначалися Теему Селянне (4 шайби, ОІ-2014), Яромир Ягр (2, ОІ-2014), Даніель Альфредссон (2, ОІ-2014), Бер'є Сальмінг (4, ОІ-1992) і Альфред Де Раух (2, ОІ-1928).

Зазначимо, що в першій грі групового етапу чехи розгромно поступилися Канаді.

40-річний Червенка зараз грає за Динамо Пардубіце. Він є найкращим бомбардиром Екстраліги Чехії сезону-2025/26.

Для Романа це п'ята Олімпіада за кар'єру. На попередніх чотирьох хокеїст загалом провів 20 поєдинків, у яких зумів 7 разів відзначитися точним кидком і 6 разів виступити в ролі асистента.

Кар'єра чеха в НХЛ була дуже короткою: 39 матчів (9+8) за Калгарі в сезоні-2012/13. Решту частину кар'єри він виступав на батьківщині, КХЛ і чемпіонаті Швейцарії.

