Форвард збірної Чехії повторив досягнення Селянне та Ягра на Олімпійських іграх

Досвідчений форвард збірної Чехії Роман Червенка став лише шостим гравцем у віці 40+ років, який зумів закинути шайбу на хокейному турнірі Олімпіади.

Про це повідомляє StatsСentre.

Нападник відзначився на початку третього періоду, зробивши рахунок 6:3. Щоправда, до фінальної сирени цифри на табло не змінилися.

Також на п'ятому десятку життя на Олімпіаді голами відзначалися Теему Селянне (4 шайби, ОІ-2014), Яромир Ягр (2, ОІ-2014), Даніель Альфредссон (2, ОІ-2014), Бер'є Сальмінг (4, ОІ-1992) і Альфред Де Раух (2, ОІ-1928).

Players to get a goal at the #Olympics at age 40 or older:

Roman Cervenka (Via 1 in today's 6-3 #Czechia win vs France)

Teemu Selanne (FIN, 4 in 2014)

Jaromir Jagr (CZE, 2 in 2014)

Daniel Alfredsson (SWE, 2 in 2014)

Borje Salming (SWE, 4 in 1992)

Alfred de Rauch (FRA, 2 in 1928) pic.twitter.com/fSRKdJavWd — StatsCentre (@StatsCentre) February 13, 2026

Зазначимо, що в першій грі групового етапу чехи розгромно поступилися Канаді.

40-річний Червенка зараз грає за Динамо Пардубіце. Він є найкращим бомбардиром Екстраліги Чехії сезону-2025/26.

Для Романа це п'ята Олімпіада за кар'єру. На попередніх чотирьох хокеїст загалом провів 20 поєдинків, у яких зумів 7 разів відзначитися точним кидком і 6 разів виступити в ролі асистента.

Кар'єра чеха в НХЛ була дуже короткою: 39 матчів (9+8) за Калгарі в сезоні-2012/13. Решту частину кар'єри він виступав на батьківщині, КХЛ і чемпіонаті Швейцарії.