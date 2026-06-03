Вегас Голден Найтс – Кароліна Гаррікейнз: що очікувати від фіналу Кубку Стенлі

Американські спортивні ліги живуть за різними календарями. Якщо сезон МЛБ поступово наближається до свого екватора, а команди НФЛ ще перебувають у міжсезонні, то в НБА та НХЛ настав найвідповідальніший момент року – фінальні серії.

За Кубок Стенлі-2026 поборються Вегас Голден Найтс від Заходу та Кароліна Гаррікейнз від Сходу.

Розповідаємо, з якими козирями команди підходять до головної серії сезону, виділяємо ключові фігуру фіналу та які сильні й слабкі сторони мають обидва колективи.

Шлях до фіналу

Вихід Кароліни до фіналу навряд чи когось здивував. Молодий Монреаль зумів зачепитися лише за перший матч серії, після чого Гаррікейнз виграли чотири зустрічі поспіль. Загальна різниця шайб у цих матчах склала 16:5 на користь команди Рода Бріндамора.

Поразка від Канадієнс так і залишилася єдиною для Кароліни на шляху до фіналу, що стало новим рекордом НХЛ за найменшою кількістю поразок перед вирішальною серією сезону.

Вегас свій шлях пройшов значно складніше. Після не надто стабільного регулярного чемпіонату "лицарі" послідовно вибили Юту (4:2), Анагайм (4:2), а визначальним стало протистояння з Колорадо.

Представники штату Невада здивували всіх. Досить рідко до фіналу виходить команда, яка в регулярці здобула менше 40 перемог. Шість клубів у регулярці виграли більше поєдинків, але не потрапили в матчі на виліт.

Golden Knights regular-season record: 39-26-17



Teams with more wins that missed the playoffs:

❌ Capitals - 43 wins

❌ Islanders - 43 wins

❌ Devils - 42 wins

❌ Red Wings - 41 wins

❌ Panthers - 40 wins

❌ Blue Jackets - 40 wins



Now Vegas is in the Stanley Cup Final 🤯 pic.twitter.com/yaMxjc9q9h — DraftKings (@DraftKings) May 27, 2026

Саме Евеланш багато хто вважав головним фаворитом Західної конференції. Команда з Денвера провела один із найкращих регулярних сезонів у своїй історії, набравши 121 очко (рекорд) та закинувши 302 (лише тричі був кращий результат) шайби.

Втім, Вегас продемонстрував дисциплінований і прагматичний хокей. Команда Джона Торторелли якісно працювала без шайби, ефективно використовувала свої моменти, а також скористалася кадровими проблемами суперника.

Серйозним фактором стала відсутність Кейла Макара у перших трьох матчах серії. Дворазовий володар "Джеймс Норріс Трофі" та MVP плейоф-2022 є системоутворюючим гравцем для атакувальної моделі Колорадо.

Не менш важливою причиною невдачі "лавин" стала низька результативність Натана Маккіннона. У регулярному сезоні канадський форвард набирав у середньому 1,59 очка за матч (53 голи та 74 передачі у 80 зустрічах), тоді як у серії з Вегасом відзначився лише двома асистами.

Окремо варто відзначити тренерську дуель. Торторелла чудово підготував свою команду до кожного суперника та вкотре підтвердив статус ветерана думки тренерського цеху. Натомість Джаред Беднар так і не знайшов дієвого плану після втрати Макара, а перебудувати атакувальні зв'язки Колорадо не вдалося.

Голкіперська дуель

Обидві команди можуть бути задоволені грою своїх воротарів у нинішньому плейоф.

Картер Гарт і Фредерік Андерсен проводять один із найкращих постсезонів у кар'єрі.

Для канадського голкіпера Вегаса це найбільш насичений плейоф на такому рівні, але він демонструє стабільність та впевненість у найважливіші моменти матчів.

Андерсен, якому вже 36 років, проводить свій одинадцятий розіграш Кубка Стенлі, але вперше дістався до фінальної серії. Данський воротар уже став одним із найуспішніших голкіперів в історії франшизи в матчах плейоф та має в активі вісім шатаутів у кар'єрі.

Обидва воротарі перебувають у чудовій формі. Якщо помилки й траплятимуться, то вони навряд чи матимуть системний характер. На папері жоден із голкіперів не виглядає потенційною слабким місцем своєї команди.

Ключові фігури фіналу

Одним із головних героїв плейоф у складі Вегаса став Мітч Марнер. Протягом багатьох років у Торонто його переслідували невдачі в плейоф, але перехід до Голден Найтс дав можливість нарешті поборотися за головний трофей ліги.

ESPN

Не менш важливу роль відіграє Джек Айхел. Центрфорвард є мотором атаки "лицарів", чудово працює в перехідних фазах та постійно створює моменти для партнерів. Його 16 передач у 16 матчах плейоф говорять самі за себе.

Серед захисників особливої уваги заслуговує Ши Теодор. Він єдиний у нинішньому складі команди грав у фіналі 2018 року та вже здобував Кубок Стенлі у 2023-му. Його досвід може стати надзвичайно цінним у вирішальні моменти серії.

Сильна сторона Вегаса – глибина складу. Команда не залежить від одного чи двох виконавців, активно пресингує, багато працює на відскоках від борту та створює моменти навіть у ситуаціях, які не виглядають небезпечними.

Натомість Кароліна залишається одним із найкращих оборонних колективів ліги. Гаррікейнз мають один із найефективніших показників гри в меншості – 92,5%. Кращий результат лише у"Бостона (95,8%), але Брюїнз завершили виступи ще в першому раунді.

Втім, сила команди Бріндамора полягає не лише в спецбригадах. Форчек, бекчек, структурована оборона та постійний тиск на шайбу дозволяють Кароліні буквально душити суперників. Символічно, що Род був капітаном Кароліни, коли вдалося виграти трофей.

Rod Brind'Amour made the Stanley Cup Final as the captain of the Hurricanes (2006).



Rod Brind'Amour made the Stanley Cup Final as the head coach of the Hurricanes (2026).



Rod Brind'Amour is forever a Carolina legend 🫡#StanleyCup | #SoundTheSiren pic.twitter.com/MpYYb6rDmA — FanDuel Sportsbook (@FDSportsbook) May 30, 2026

Показовою є статистика пропущених шайб. Шість голів від Монреаля в грі №1 стали найбільшим показником для суперників Кароліни в одному матчі. У серіях проти Оттави та Філадельфії команда пропустила лише по п'ять шайб за 4 зустрічі.

Лідером атаки залишається Себастьян Ахо, але статус головного Х-фактора може отримати Логан Станковен. Молодий форвард проводить дуже сильний плейоф і здатен вирішувати долю матчів у найнеочікуваніший момент.

Logan Stankoven made his NHL debut on February 24th, 2024.



Since then he's played in 47 playoff games, more than 82% of NHLers, all-time. pic.twitter.com/C3fMXTurx3 — Big Head Hockey (@bigheadhcky) May 30, 2026

Особлива мотивація буде в Тайлера Голла. Досвідчений нападник відіграв у лізі понад 1000 матчів, але для нього це дебютний фінал.

Over 1,000 regular-season games later, Taylor Hall will make a #StanleyCup Final appearance#SoundTheSiren pic.twitter.com/5uo49IboXC — Sportsnet Stats (@SNstats) June 2, 2026

Прогнозовані ланки Вегас Голден Найтс

Форварди

Барбашев – Айхел – Дорофєєв

Хауден – Карлссон – Марнер

Гертл – Сіссонс – Стоун

К. Сміт – Дауд – Колесар

Захист

МакНабб – Теодор

Ханіфін – Андерссон

Коглан – Корчак

Воротарі

Гарт (Хілл)

Прогнозовані ланки Кароліна Гаррікейнз

Форварди

Свечников – Ахо – Джарвіс

Голл – Станковен – Блейк

Елерс – Стаал – Мартінук

Каррієр – Янковскі – Робінсон

Захист

Славін – Чатфілд

Міллер – Вокер

Гостісбері – Нікішин

Воротарі

Андерсен (Буссі)

Зустрічі в регулярному чемпіонаті

Голден Найтс виграли обидва матчі проти Гаррікейнз у регулярному сезоні.

20 жовтня Вегас переміг з рахунком 4:1. Шайби закинули Джек Айхел, Павел Дорофєєв, Іван Барбашев та Вільям Карлссон.

У матчі-відповіді 28 жовтня на льоду в місті Ролі господарі прагнули взяти реванш, однак зазнали ще більш болючої поразки – 3:6. Справжніми героями зустрічі стали Айхел (3+1) та Марнер (0+4).

Звісно, жовтневі матчі навряд чи матимуть прямий вплив на фінал – багато чого змінилося. У Вегаса, наприклад, замість Брюса Кессіді прийшов Джон Торторелла. Але психологічна впевненість у протистоянні з Кароліною у хокеїстів Вегаса точно присутня.

Прогноз

Фінал – це завжди, щось більше, ніж те, що нам обіцяє статистика. Підтвердженням стала перша гра, яку "рицарі" забрали на виїзді, закинувши аж 5 шайб.

Якщо Андерсен повернеться на рівень гри попередніх раундів, а перші дві ланки Гаррікейнз продовжать працювати так само ефективно, саме клуб із Ролі має трохи більше шансів на успіх.

Прогноз: перемога Кароліни у семи матчах – 4:3.

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