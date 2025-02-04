Без "нейтралів": Росію не хочуть бачити у світовому хокеї

У вівторок, 4 лютого, Міжнародна федерація хокею (IIHF) продовжила відсторонення збірної Росії від участі в чемпіонатах світу аж до закінчення сезону 2025/2026. І тепер Росія або "нейтральні атлети" – у будь-якому статусі – не зможе взяти участь у чемпіонаті світу-2026.

Дискваліфікація поширюється на чоловічі та жіночі команди всіх вікових категорій. Своєю чергою, рішення про участь команди в Олімпійських іграх Мілан-2026, найімовірніше, буде окремо ухвалювати МОК.

Повернення збірної Росії на міжнародну арену все наполегливіше домагаються за океаном. Боси Національної хокейної ліги, які на перше місце ставлять фінансовий інтерес, вважають, що змагання без "нейтральних" хокеїстів не будуть настільки успішними. Питання моралі, в цьому випадку, вони просто виносять за дужки.

Стурбовані питаннями безпеки

Офіційною причиною відмови в участі в ЧС-2026 командам Білорусі та Росії IIHF у своєму релізі назвала безпеку.

"Рада IIHF вважає, що реінтеграція національних збірних і клубних команд Росії та Білорусі в чемпіонати під егідою організації в сезоні 2025-2026 років наразі небезпечна. Оскільки поточні умови безпеки не дозволяють дотримуватися необхідних вимог до організації турнірів, що гарантують безпеку всіх учасників, IIHF зберігає поточний статус-кво до подальшого повідомлення".

Також у міжнародній федерації зазначили, що продовжать стежити за ситуацією. Наступне засідання Ради IIHF, яке має визначити можливість зарахування команд РФ і Білорусі до числа учасників чемпіонату сезону-2026/2027, відбудеться у травні 2026 року, перед Щорічним конгресом федерації.

Кубок світу і тривожні симптоми

Минулого тижня хокейний інформаційний простір підірвав пост оглядача TSN Даррена Дрегера в соцмережі X, який говорив:

"Національна хокейна ліга і профспілка гравців НХЛ планують провести Кубок світу у 2028 році без участі Міжнародної федерації хокею".

The NHL and NHLPA have advised the IIHF they intend on moving forward, at least for now, without IIHF involvement in the 2028 World Cup of Hockey. The NHL and PA are hoping to make an announcement on the 2028 WCH in some form at the upcoming Four Nations Faceoff. — Darren Dreger (@DarrenDreger) January 27, 2025

У хокейному світі це тут же пов'язали з однією обставиною – НХЛ не хоче проводити турнір без російських гравців. І від майбутнього Кубку світу (турнір не проводився після 2016 року), боси ліги хочуть отримати максимальний прибуток.

Також Дрегер у своєму пості додав, що оголошення про це планується під час майбутнього Турніру чотирьох націй, що пройде з 12 до 20 лютого в Монреалі та Бостоні. У ньому візьмуть участь збірні Канади, США, Швеції та Фінляндії.

Втім, офіційне підтвердження під час турніру вже не знадобиться. Через кілька годин віцекомісіонер НХЛ Білл Дейлі в коментарі для преси виголосив коротку фразу на відповідне запитання: "Так, це так". А відповідаючи на запитання, чи бачить він збірну Росії серед учасників цього Кубку світу, відповів: "Поки зарано говорити".

Таким чином, друга людина в найпрестижнішій хокейній лізі світу не дала конкретно негативної відповіді на запитання про можливу участь у турнірі команди, яка представляє державу-агресор у війні з Україною. І нехай до початку Кубку світу ще три з половиною роки, а ситуація за цей час може багаторазово змінитися, згадати агресію Росії він був зобов'язаний, хоча б з моральної точки зору. Тим більше він давав ухильну відповідь.

Не йти на поводу у НХЛ

Утім, Міжнародна федерація хокею в цьому випадку проявляє стійкість, попри всі тривожні сигнали з-за океану. Нагадаємо, що спортсменів Росії було позбавлено можливості виступати на міжнародній арені три роки тому, за кілька днів після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Але зараз ситуація не змінилася. Кровопролитні бої тривають по всій лінії фронту, в п'яти областях України.

Крім того, напередодні Ради IIHF міністр молоді та спорту України Матвій Бідний і президент Всеукраїнської федерації хокею Сергій Мазур підписали офіційний лист до президента Міжнародної федерації хокею Люка Тардіфа. У листі було зазначено, що війна Росії проти України вже забрала життя понад 500 українських спортсменів і тренерів, зокрема понад 90 представників хокейної спільноти. І світовий хокей не може залишатися осторонь, коли війна знищує майбутнє українського спорту.

Схоже, цей лист також було почуто хокейною спільнотою під час ухвалення рішення про подальшу долю російської збірної.

Чого чекати від МОК?

Останнім часом Міжнародний олімпійський комітет дав чимало приводів для критики на свою адресу. Саме МОК запустив процеси допуску росіян до кваліфікаційних змагань напередодні Парижа-2024. І в Парижі світ побачив, нехай і в обмеженій кількості, "нейтральних атлетів". Нині ця історія триває. Уже перед зимовими Іграми в Мілані-2026 допущені до кваліфікації російські фігуристи. Не проти допустити до міжнародних турнірів "нейтралів" і в Міжнародній федерації лижних видів спорту....

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З іншого боку, самі провідні російські спортсмени заплямовані спілкуванням із керівництвом країни та "учасниками СВО", тими, хто воює в Україні. І саме цих лідерів команд усувають від участі в Іграх уже після завоювання ліцензій на Олімпіаду. Так, наприклад, перед Іграми в Парижі було відсторонено 90 відсотків команди "нейтралів" із боротьби. Після чого допущені до Ігор борці просто відмовилися від виступів на Олімпіаді "на знак солідарності".

Що ж стосується командних змагань, то МОК ще у 2022-му році ухвалив рішення про недопуск атлетів Росії та Білорусі до таких змагань. І, відтоді, свого рішення не змінював. Послаблення стосувалися тільки участі нейтральних атлетів на індивідуальних змаганнях. І, варто сподіватися, що у випадку з хокейним турніром Мілана-2026 у правилі не з'явиться винятків.

Не мати справу з нейтралами

У будь-якому разі, рішення IIHF про недопуск "нейтральних" хокеїстів на найближчі ЧС є досить показовим. Світова хокейна спільнота твердо показує, що не бажає мати справу з представниками країни-агресора. А для європейських хокейних функціонерів принципи та мораль стоять набагато вище, ніж фінансова вигода, якою оперують чиновники НХЛ.

У найближчі роки світ продовжить насолоджуватися іграми ЧС без участі "нейтралів". При цьому, варто пам'ятати, що переважна більшість команд-учасниць не запрошують до складу гравців клубів російської КХЛ, хоч би які вони були цінні з ігрової точки зору. І така принципова позиція команд-учасниць світової першості також є важливим фактором.