Всидіти на двох стільцях. Іноземний бізнес відкрито спонсорує російський футбол

Не так давно Чемпіон розповідав про росіян у спонсорах одного з найстаріших футбольних клубів Англії. Виявляється, це працює в обидві сторони.

Деякі міжнародні компанії вирішили спонсорувати російський футбол вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну. І що цікаво, всі вони ведуть свій бізнес і в Україні.

JAKO – всидіти на двох стільцях

На нашу думку, почати текст потрібно саме з JAKO. Ця компанія – єдина з усього списку, яка:

Безперервно спонсорує російський футбол, незважаючи на війну чи санкції; Спонсорує й український футбол (серйозно?).

Балтика, Парі Нижній Новгород, Тюмень, Шинник Ярославль, Рубін. Усі ці російські клуби користуються екіпіровкою від німецької компанії. З деякими командами співпраця триває вже давно, наприклад з Рубіном – з 2018 року. Також JAKO був основним технічним партнером змагань Національної студентської футбольної ліги Росії в сезоні 2023 року.

Футболіст російського клубу Парі Нижній Новгород Мамаду Майга у формі від JAKO ФК Парі Нижній Новгород

Тому ще більш неприємно бачити цю компанію серед спонсорів українського спорту. Зокрема, JAKO спонсорує одного з лідерів українського футзалу – Ураган, екіпірувала вже зниклий (у 2023 році) футбольний клуб Львів, а зараз робить форму для столичної Оболоні, що виступає в еліті українського футболу. Також бренд співпрацює з мережею футбольних ліг KSL.

Чемпіон намагався зв'язатися з командами із двома запитаннями:

Чи знали вони про це раніше? Що робитимуть далі?

Наразі ми чекаємо на відповідь, і обіцяємо тримати вас в курсі. Але сподіваємося, що це лише непорозуміння, і клуби займуться пошуком нового спонсора екіпірування.

Що ж, про бренд поговорили, час згадати про клуби.

Спартак нарешті перший

Не за місцем у турнірній таблиці (не дочекається), а за якістю спонсорів. Принаймні одного, який не так давно став найбільшою іноземною компанією в Росії – Chery.

Власники Спартака

Якщо ви не слідкували за цим клубом (на що ми сподіваємося), то трохи пояснимо. На момент підписання договору між Chery та Спартаком, власником московського клубу був такий собі Леонід Федун. Він же був віцепрезидентом підсанкційного Лукойла.

Так, проти пана Леоніда Україна теж ввела санкції. Невдовзі після оголошення про спонсорство, Федун пішов з клубу, продавши його… Лукойлу (компанію бізнесмен також покинув, вийшовши на пенсію).

Що потрібно знати про Chery

Це популярний і доволі успішний китайський автовиробник. У першому півріччі 2024 року Chery не вистачило зовсім трішки, щоб стати найбільш продаваною маркою авто в Китаї. А у 2023 році компанія потрапила у топ-20 найбільш продаваних автомобілів у світі.

А також потрібно знати, що логотип Chery від 18 серпня 2022 року "гордо" красується на формі московського Спартака. За умовами першої угоди, Chery надав клубу свої автомобілі, зокрема кросовер TIGGO 7 PRO і семимісний повнопривідний TIGGO 8 PRO MAX.

Не так давно Chery та Спартак продовжили співпрацю, тож, схоже, китайського виробника автомобілів влаштовує спонсорування клубу, власником якого є підсанкційна компанія.

ФК Спартак

Chery успішний в Росії. За інформацією KSE Institute, у 2023 році найбільші 10 компаній сплатили $1,78 мільярда податку на прибуток в Росії, що більше на $175 мільйонів порівняно з 2022 роком. Серед цих компаній є і Chery Automobile ($222 млн).

Не так давно Chery вперше очолив рейтинг 50 найбільших іноземних компаній в Росії за версією Forbes. Її виручка зросла в чотири рази та перевищила 590 млрд рублів за підсумками 2023 року – компанія продала на російському ринку понад 220 000 автомобілів.

Загалом Chery також все чудово. У листопаді Chery Group встановила новий рекорд місячних продажів, реалізувавши 280 463 автомобілів у світі. Це на 32,2% більше, ніж минулого року. Також китайський автовиробник повідомив про зростання світових продажів автомобілів на 38,4% до 2,6 мільйона автомобілів у 2024 році та прогнозує продажі на рівні понад 3 мільйони у 2025 році.

Тож буде дивно очікувати, що надходження до бюджету Росії від китайського автовиробника знизяться, скоріше навпаки.

Як у Chery справи в Україні? Насправді відносно непогано. За даними Асоціації українських автомобілевиробників "Укравтопром", у грудні 2024 року в Україні зареєстрували 41 новий автомобіль цієї марки.

За цим показником Chery посів 25 місце. Загалом же виробник стабільно тримається у топ-30 щомісячного рейтингу, час від часу піднімаючись у топ-20. Хоч до лідера ринку Toyota китайцям ну дуже далеко. В японської машини продажі за 2024 рік в Україні майже у 15 разів більші.

Atomy

Це південнокорейський бренд косметики, побутової хімії та товарів для дому. Власником цієї компанії є Пак Хан Гіль. З точки зору фінансів в Atomy все дуже добре. За 2023 рік доходи компанії сягнули позначки 1,71 мільярда доларів.

Для розуміння, лідер світового ринку косметики, компанія L'Oréal того ж року вперше подолала бар'єр продажів у 40 мільярдів євро та побила власний рекорд.

Atomy і Росія. Бренд представлений на російському ринку з 2018 року. Ця компанія недовго утримувалася від фінансування команд країни-агресора після початку повномасштабного вторгнення. Вже у липні 2022-го Atomy став офіційним брендом косметики Спартака.

Компанія також виробляла брендований мерч для клубу. Співпраця і партнерство навіть вийшли за межі футбольного поля. Зокрема, було організовано кілька проєктів, серед яких – "Спартак-дітям" (збирали кошти для допомоги хворим дітям).

В Україні цей бренд представлений також. Його можна купити як онлайн (на маркетплейсах по типу Prom.ua чи Rozetka), так і в магазинах косметики. До того ж компанія відкрила власний магазин косметики. Він розташований у Хмельницькому.

Динамо Москва, і курс на Китай

"Між Росією і Китаєм за останній час склалися і дружба, і успішні бізнес-відносини. Приклад Динамо доводить, що спорт і футбол не є в цьому плані винятком. Наш клуб став найбільшим майданчиком для комфортних ділових стосунків із сильними китайськими брендами, показуючи приклад, що з Росією можна працювати комфортно, легко й ефективно", – говорив генеральний директор "біло-блакитних" Павєл Півоваров.

З огляду на спонсорів команди, це дійсно так. Але давайте спершу познайомимося з клубом.

Власники Динамо Москва

З 2009 року (з перервою на 2016-19 роки) власником столичної команди є банк ВТБ (абревіатура від "Внешний торговый банк"). З 2014 року він перебуває під міжнародними санкціями Євросоюзу і США, накладеними через війну в Україні.

Після початку повномасштабного вторгнення Велика Британія ввела нові санкції проти банку ВТБ. Також США та низка інших країн внесли ВТБ у санкційний список, а у березні 2022 року він був відключений від системи міжбанківських платежів SWIFT.

З цим розібралися. А що ж за компанії в спонсорах?

Changan Automobile

Все за прикладом Спартака: також автовиробник (щоправда, менший), також китайський бізнес, якому цілком нормально фінансувати команду з підсанкційними власниками. Changan, в межах партнерства, надає клубу флагманські кросовери CS95 і UNI-K.

Що потрібно знати про Changan? Як ми вже сказали, це китайський автовиробник, теж доволі успішний. В рейтингу продажів за 2023 рік у світі, автомобілі Changan були навіть вище за Chery. До того ж у першій половині 2024 року компанія продавала в середньому 7422 автомобілі на день, що на 9,7% більше порівняно з минулим роком.

Проте, попри зростання обсягів продажів, чистий прибуток скоротився на 63%. Минулого року Changan заробляла в середньому 888 доларів з кожної проданої автівки, а у першій половині 2024 року – 298 доларів. Проте зараз помітний прогрес у цьому напрямку і Changan потроху починає збільшувати прибуток.

Зокрема, доходи за 2024 рік у компанії склали майже 21 мільярд доларів, що на 24,78% більше, ніж у 2023-му. Загалом Changan – це одна з найбільших та найстарших промислових корпорацій Китаю, яка входить до топ-5 автовиробників Китаю.

Changan в Росії. Щоб розуміти, наскільки російський ринок став важливим для компанії: за даними Автостат Інфо, в Росії за січень-листопад 2024 року було продано 97 863 автомобілі марки Changan, що на 147% (!) перевищило продажі за той самий період 2023-го.

Загалом для китайських автовиробників ринок Росії став привабливим з кількох причин. Але найголовніша – цей ринок менш конкурентний. Після початку повномасштабного вторгнення низка популярних брендів покинула Росію. Цим і скористалися китайці.

ФК Динамо Москва

Компанія Changan також продає свої авто і в Україні, щоправда, вони не мають великої популярності. На українському ринку бренд вперше з’явився восени 2023 року.

Нині модельний ряд містить чотири позиції: кросовери CS 35 Plus, CS 55 Plus, UNI-K та пікап Hunter.

Dreame Technology

Друга китайська компанія, яка красується серед спонсорів Динамо. Вона там з’явилася 9 березня 2024 року. В описі зазначається, що це світовий лідер у галузі інноваційних технологій.

Що потрібно знати про Dreame? Створена китайцем Ю Хао у 2017 році. Займається розробкою розумної побутової техніки. Певний час була частиною Xiaomi, проте у 2019 році почала випускати продукцію і під власним брендом. Також працює над виробленням автомобілів Xiaomi.

Товари бренду продаються на російських маркетплейсах – Ozon, Яндекс.Маркет і Wildberries, а також у ритейлерів. До того ж, у 2024 році в Росії відкрили перший магазин Dreame, а в планах ще чотири.

Товари цього бренду широко представлені й на ринку України. Їх можна купити на всіх маркетплейсах, а також в торгових точках. Зокрема, Dreame доступний в Епіцентрі та Цитрусі. А ось власного магазину, як в Росії, у нас немає. Що ж, мабуть, не вигідно.

Greenworks – виняток, але не зовсім

Це вже американська компанія, принаймні за документами. Greenworks є частиною глобального концерну Globe Tools Group – лідера на ринку акумуляторної техніки. Власне, саме такий товар виробляє ця компанія (газонокосарки, акумулятори, ланцюгові пили тощо).

Хоч штаб-квартира компанії в США, з Китаєм зв'язок також є – виробничий центр розташований у КНР. Та і генеральний директор і власник компанії Інь Чен – китаєць.

Як давно вона в Росії? У 2025 році Greenworks відзначає 10-річний ювілей роботи на російському ринку. І схоже, виходити з нього не збирається.

Greenworks став офіційним спонсором Динамо в липні 2024 року, а напередодні сторони продовжили контракт. За умовами співпраці Greenworks надає клубу техніку для використання на базі в Новогорську та домашньому стадіоні у Петровському парку.

ФК Динамо Москва

Що ж до представленості компанії в Україні, то тут підійде той самий опис, що й до Dreame. Товари можна купити на всіх маркетплейсах України, а також в торгових точках. Але власного магазину немає.

Локомотив і білоруський слід

І все ж, чому іноземні бренди обирають для спонсорства:

Російські клуби; Російські клуби, власниками яких є підсанкційні компанії.

Хто володіє Локомотивом?

Ніколи не вгадаєте... Це "Российские железные дороги". Після початку повномасштабного вторгнення ця компанія потрапила у санкційні списки всіх країн Євросоюзу, США, Канади, Великої Британії та ще низки держав. І серед спонсорів Локомотива є німецько-американський MAXLER.

Що це за компанія?

MAXLER – бренд спортивного харчування, який посідає провідні позиції на ринку в категорії Health&Wellness. З 2004 року виробляє вітаміни, харчові добавки та харчування для спортсменів. Принаймні так цю компанію описує її партнер – ФК Локомотив.

ФК Локомотив

За договором, який підписав Локомотив та MAXLER, проводитимуться розіграші спортивного харчування і вітамінів для вболівальників клубу. В описі компанії всюди зазначається, що виробництво відбувається в Америці та Німеччині з високоякісної сировини та за найвищими стандартами. Але...

MAXLER і Білорусь... У російському інфопросторі ходять чутки, що продукція MAXLER виробляється все ж в Росії та Білорусі, а адреси виробництва в США і Німеччині – фіктивні. Довіряти їхній інформації на 100 відсотків ми не збираємося, але й проігнорувати її було б помилкою.

Також варто сказати про власників компанії. MAXLER заснувала пара з Білорусі Максим Степанов і його дружина Валерія. Звідси й назва – МАКСим + ЛЄРа. Та й направленість компанії саме на російський ринок також викликає певні сумніви.

MAXLER, як і всі представники нашого списку, доступна в Україні. Товари цього бренду можна купити в онлайн магазинах, а також у відповідних торгових точках.

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В Росії, на жаль, все ще багато іноземних компаній. І з огляду на останні заяви, їх може стати більше. Це проблема, про неї варто говорити. І уважно стежити за тим, що і де купуєте. Бо можна ненавмисно стати спонсором російського спорту...

У підготовці матеріалу допомагала журналістка

"Економічної правди" Анастасія Дячкіна