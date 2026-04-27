Дворазовий володар Кубку Стенлі Копітар завершив кар'єру

Капітан Лос-Анджелес Кінгз словенець Анже Копітар провів останній матч у професійній кар'єрі.

Про це повідомила пресслужба клубу НХЛ.

38-річний нападник взяв участь у матчі першого раунду плейоф Кубку Стенлі проти Колорадо (1:5), який став для нього останнім. Після четвертої поразки Кінгз завершили виступи в турнірі.

Ще перед стартом сезону Копітер анонсував завершення кар'єри та дотримався обіцянки.

"Я ніколи не відчував таких емоцій. Завжди був наступний рік. А тепер усе скінчилося. Тому це важко усвідомити. Це були неймовірні 20 років. Були і хороші, і погані, і жахливі моменти. Ми не хотіли так вилітати, але так сталося, і нам доведеться з цим змиритися", – цитує Копітара Los Angeles Times.

No words can ever define what you have meant to the Game, this City, and the Organization. You will always be 1 of 1.



Thank you for everything, Anže! 🖤 #11 — LA Kings (@LAKings) April 27, 2026

Зазначимо, що Анже Копітар провів 20 сезонів у НХЛ. Словенець дебютував за Лос-Анджелес у жовтні 2006 року. Починаючи з 2016 року, нападник носив капітанську пов'язку Кінгз.

Копітар є рекордсменом Лос-Анджелеса за кількістю матчів (1521), очок (1316) та результативних передач (864). У 15 сезонах із 20 проведених Анже ставав найкращим бомбардиром клубу. У кампанії 2025/26 Анже провів 71 матч, у яких відзначився 12 голами й 26 асистами

Словенець допоміг Кінгз виграти Кубок Стенлі в 2012 та 2014 роках. Анже п'ять разів обирався на Матч зірок, а також тричі отримував Леді Бінг трофі, який вручається за спортивну поведінку.

Раніше повідомлялося, що одразу три гравці збірної України залишили польські клуби.