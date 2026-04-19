Три гравці збірної України залишили польські клуби

Одразу три гравці збірної України Олександр Пересунько, Олексій Ворона та Ілля Коренчук залишили свої польські клуби.

Про це оголосили пресслужби їхніх попередніх команд.

Пересунько за Унію Освенцим провів дуже успішний сезон. Олександр протягом сезону зіграв 53 гри, набравши 52 очки, забивши 26 голів і зробивши 26 результативних передач.

Як пише Hokej.net, нападник отримав пропозицію залишитися на більш вигідних умовах, але Заглембе Сосновець запропонував ще кращі деталі контракту, тож українець перейде до цього клубу.

Енерга Торунь оголосила про припинення співпраці одразу з кількома хокеїстами. Серед них є Ілля Коренчук та Олексій Ворона.

Ворона виступав за цей колектив два роки. За цей час він відіграв 90 матчів і набрав 75 очок (20+55).

Коренчук приєднався до Енерге посеред сезону, віддавши 5 передач у 17 поєдинках.

Пересунько та Ворона потрапили до розширеного складу збірної України на ЧС-2026. Коренчук – ні, але грав за "синьо-жовтих" на попередніх трьох світових першостях.