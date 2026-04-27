Баффало та Колорадо "переїхали" суперників, Анагайм в овертаймі вирвав перемогу в Едмонтона у плейоф НХЛ

Завершилися чотири поєдинки раунду плейоф Національної хокейної ліги.

Недільний вечір подарував уболівальникам хокею розгромну перемогу Баффало над Бостоном. Не менш переконливо Колорадо розібрався з Лос-Анджелес.

Тоді як вночі проти 27 квітня Тампа-Бей вирвав звитягу у Монреаля, зрівнявши очну серію до 2:2. А от Анагайм лише в овертаймі дотиснув Едмонтон, довівши серію вже до 3:1 на свою користь.

НХЛ – раунд плейоф

26-27 квітня

Бостон – Баффало 1:6 (0:4, 0:0, 1:2). У серії – 1:3

Лос-Анджелес – Колорадо 1:5 (0:1, 1:1, 0:3). У серії – 0:4

Монреаль – Тампа-Бей 2:3 (0:0, 2:1, 0:2). У серії – 2:2

Анагайм – Едмонтон 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0). У серії – 3:1

Напередодні відбулися ще три гри плейоф НХЛ.