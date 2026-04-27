Баффало та Колорадо "переїхали" суперників, Анагайм в овертаймі вирвав перемогу в Едмонтона у плейоф НХЛ
Плейоф НХЛ 26-27 квітня
Getty Images
Завершилися чотири поєдинки раунду плейоф Національної хокейної ліги.
Недільний вечір подарував уболівальникам хокею розгромну перемогу Баффало над Бостоном. Не менш переконливо Колорадо розібрався з Лос-Анджелес.
Тоді як вночі проти 27 квітня Тампа-Бей вирвав звитягу у Монреаля, зрівнявши очну серію до 2:2. А от Анагайм лише в овертаймі дотиснув Едмонтон, довівши серію вже до 3:1 на свою користь.
НХЛ – раунд плейоф
26-27 квітня
Бостон – Баффало 1:6 (0:4, 0:0, 1:2). У серії – 1:3
Лос-Анджелес – Колорадо 1:5 (0:1, 1:1, 0:3). У серії – 0:4
Монреаль – Тампа-Бей 2:3 (0:0, 2:1, 0:2). У серії – 2:2
Анагайм – Едмонтон 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0). У серії – 3:1
Напередодні відбулися ще три гри плейоф НХЛ.