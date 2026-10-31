Абсолютно обурливе рішення: гравець збірної України відреагував на рішення CAS щодо повернення Росії

Гравець збірної України Олексій Ворона відреагував на рішення CAS повернути російські збірні з хокею до міжнародних змагань.

Його слова передає NV.ua.

"Я шокований усіма цими новинами. Вважаю це рішення абсолютно обурливим, тому що здоровий глузд повинен перемагати. Країна, яка вбиває людей, зокрема спортсменів, пошкоджує, а іноді навіть руйнує нашу інфраструктуру, якої і так небагато, повністю нищить нашу країну. До того ж у нас і без цього не так багато спортсменів, які грають на професійному рівні. І зараз їх допускають до міжнародних змагань. Як на мене, це повна дурниця. Я не знаю, хто може підтримувати такі рішення", – сказав хокеїст.

Гравці збірної України сподіваються, що команду Росії все ж не допустять до змагань.

"Але ми вже поспілкувалися зі збірною з цього приводу. І все одно маємо сподівання, що здоровий глузд переможе. І все буде так, як було, поки агресія не закінчиться. Країна-терорист не може виступати на міжнародних змаганнях", – підсумував Ворона.

Напередодні Спортивний арбітражний суд зобов'язав ІІХФ допустити російські команди до низки змагань сезону-2026/27. Федерація заявила, що виконуватиме рішення CAS і терміново оцінить його практичні наслідки.

Раніше була інформація, що повернення Росії до міжнародних змагань може коштувати Україні місця в елітному дивізіоні чемпіонату світу-2027.

Світова першість відбудеться у німецьких Дюссельдорфі та Мангаймі з 14 до 30 травня. Україна здобула право зіграти в елітному дивізіоні вперше з 2007 року.