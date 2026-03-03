Жіноча збірна України оголосила склад на матчі відбору Євро-2026

Тренерський штаб збірної України з гандболу визначився зі складом на березневі матчі проти Литви в межах кваліфікації чемпіонату Європи 2026.

Про це повідомляє офіційний сайт ФГУ.

"Синьо-жовті" готуються до важливих поєдинків без кількох гравчинь: через травми вибули права півсередня Діана Дмитришин, ліва півсередня Валерія Нестеренко, ліва півсередня Ірина Компанієць, ліва півсередня Каріна Соскида, воротарка Анастасія Лазорак, ліва крайня Ольга Макаренко.

Тож в команду були довикликані ліва півсередня Анастасія Пархоменко зі Спартака-ШВСМ та права крайня Ірина Краснянська зі словацької Ювенти.

Склад жіночої збірної України з гандболу

Воротарки: Марія Гладун (Банік Мост, Чехія), Єлизавета Пастеляк (Спартак-ШВСМ, Україна)

Марія Гладун (Банік Мост, Чехія), Єлизавета Пастеляк (Спартак-ШВСМ, Україна) Ліві крайні: Вікторія Мальована (Галичанка, Україна), Надія Фурман (Спартак-ШВСМ, Україна)

Вікторія Мальована (Галичанка, Україна), Надія Фурман (Спартак-ШВСМ, Україна) Ліві півсередні: Юлія Андрійчук (Салерно, Італія), Анастасія Пархоменко (Спартак-ШВСМ, Україна), Марія Скрипець (Спартак-ШВСМ, Україна)

Юлія Андрійчук (Салерно, Італія), Анастасія Пархоменко (Спартак-ШВСМ, Україна), Марія Скрипець (Спартак-ШВСМ, Україна) Розігруючі: Тамара Смбатян (Альба Фегервар, Угорщина), Любов Росоха (Кішварда, Угорщина), Анастасія Бондаренко (Рух Каліш, Польща), Анастасія Оржаховська (Спартак-ШВСМ, Україна)

Тамара Смбатян (Альба Фегервар, Угорщина), Любов Росоха (Кішварда, Угорщина), Анастасія Бондаренко (Рух Каліш, Польща), Анастасія Оржаховська (Спартак-ШВСМ, Україна) Права крайня: Дар'я Корець (Спартак-ШВСМ, Україна), Ірина Краснянська (Ювента, Словаччина)

Дар'я Корець (Спартак-ШВСМ, Україна), Ірина Краснянська (Ювента, Словаччина) Права середня: Мілана Шукаль (Кобежиці, Польща)

Мілана Шукаль (Кобежиці, Польща) Лінійні: Карина Колодюк (Галичанка, Україна), Ірина Прокоп'як (Галичанка, Україна)

Підопічні в.о. головного тренера Богдана Панченко зіграють два матчі з Литвою упродовж трьох днів: 5 березня (початок о 16:00) та 8 березня (о 15:10).

У двох стартових поєдинках відбору Євро-2026 збірна України програла Швеції (25:33) та Сербії (23:34).