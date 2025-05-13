Королі прагматизму: як Україна вповзла на Євро-2026

Дві прогнозовані поразки, але з потрібною різницею м’ячів – чоловіча збірна України посіла останнє прохідне місце в рейтингу третіх команд і пробилася на свій восьмий чемпіонат Європи.

Минулого вікенду збірна України завершила кваліфікаційну кампанію до Євро-2026, прогнозовано поступившись в обох матчах з однаковим рахунком – 27:35. Спершу наші хлопці на умовно домашньому майданчику в словацьких Міхайлівцях уникли розгрому від Нідерландів, хоча по ходу зустрічі поступались "-13" (19:32). Цей момент виявився вкрай важливим – він позитивно вплине на розподіл путівок за додатковими показниками.

А через три дні, попри чергову поразку – цього разу на виїзді від Фарерських островів – загальний настрій в обох командах був святковим. Остров’яни виграли групу, забезпечивши собі місце у другому кошику жеребкування Євро, а Україна вскочила в останній "скандинавський вагон", посівши останню прохідну сходинку серед третіх команд.

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У січні 2026-го ми, ймовірно, вже й не згадаємо, яким складним був для нас цей відбір. А зараз – час порадіти: Україна візьме участь у фінальній частині Євро вже увосьме! (2000, 2002, 2004, 2006, 2010, 2020, 2022, 2026).

Цікаво, що після розширення Євро у 2020 році з 16 до 24 команд уже втретє з чотирьох спроб ми протискаємось на турнір через чорний хід – за рейтингом третіх місць.

Перш ніж перейти до огляду самих матчів, варто проговорити, що з кожним відбірковим вікном наша збірна ставала дедалі менш боєздатною через втрату ключових гравців. Цього разу ми не дорахувалися однієї з головних зірок команди: ЄГФ дискваліфікувала Андрія Акименка на два матчі за вилучення в березневому поєдинку. Вкотре дивує, що Федерація гандболу України не змогла оскаржити це рішення. Аналогічна ситуація була і в жіночій збірній, коли не захистили нашу Алісу Петрів, яка була змушена пропустити фінальну частину Євро-2024.

Також випав один із двох основних воротарів – Антон Терехов. Найбільше ж постраждав центральний блок захисту: через різні причини відсутні Дмитро Горіга та Дмитро Тютюнник, а Дмитро Ільченко зазнав серйозної травми.

На жаль, гідної заміни їм не знайшлося, а викликані гравці, які б мали закрити проблемні позиції або хоча б допомогти на кільки хвилин, не відповідали рівню національної збірної. Попри це, головний тренер не відмовився від амбітної мети: фінішувати першими або другими.

8 КВІТНЯ 2025 РОКУ. ВЧЄ-2026. 5 ТУР.

МІХАЙЛІВЦІ (СЛОВАЧЧИНА).

Україна – Нідерланди *27:35 (11:19)

Україна: Комок (9/36, 25%), Новіков (3/6, 50%); Артеменко (8/11), Близнюк (4/), О.Онуфрієнко (4/5), Миноцький (3/5), Тільте (2/3), Турченко (2/9), Бурзак (2/2), ДЕНИСОВ (1/3), Редькин (1/2), Савчук, Стрельников, Благодір, Павловський, Котюк (н.в.).

Головний тренер: Вадим Бражник.

...Для цього потрібно було нав'язати боротьбу Нідерландам, які, навпаки, привезли свій найсильніший склад. Усі рожеві мрії тренера дуже швидко розбились об "помаранчеву скелю". Наш захист не просто не працював – здавалося, гравці навіть не розуміли, що робити. Звалювати все на дебютанта Максима Стрельникова – недоречно, адже посипалися всі.

FGU (Marek Fin)

Найбільше розчарування чекало там, де ми ще могли б огризнутися. До речі, задню лінію на старті склали Ілля Близнюк, Тарас Миноцький та Ігор Турченко. Ілля провів просто фантастичний перший тайм! Швидке повернення Захара Денисова вже на 11-й хвилині нічого не змінило – капітан у гру не потрапив, а його чергова поява в центрі захисту радше нагадувала спробу загасити пожежу, ніж боротьбу за вихід на Євро (чи за місце в кращому кошику посіву).

У другому таймі дебютували молоді Максим Павловський (36-та хвилина) та Георгій Благодір (45'), у задній лінії час отримав Данило Савчук – у чемпіонаті України він забиває в середньому по 9 м'ячів (наклепав вже 233). Саме в цей період рахунок сягнув двозначної різниці.

І все ж, варто віддати належне нашим хлопцям, які вивернулись з неприємної позиції. Надзвичайно допоміг диригент Олександр Тільте – з його появою напад нарешті ожив. Лінійні реалізували 5 з 6, розправив крила Тарас Миноцький, та й сам плеймейкер Бешикташа двічі вразив ворота.

Окремо варто відзначити Дмитра Артеменка – він провів весь відбір на дуже високому рівні. Такі гравці – на вагу золота. Проте, як і у випадку з Акименком, прикро, що його ніхто не підтискає. Як приклад – Ярослав Котюк може задовольнятися хіба що потраплянням у протокол.

FGU (Marek Fin)

Хай наприкінці суперник і випустив резервістів з чемпіонату Нідерландів, але наші хлопці показали характер: уникнули розгрому й не опустилися нижче червоної лінії в конкурсі третіх місць. Ба більше – встиг засвітитися абсолютний новачок Олексій Новіков. За виділені 10 хвилин він зробив три чисті сейви, не рахуючи тих моментів, коли просто змушував суперників промахуватись повз ворота.

А ще важливішим за скорочення різниці у рахунку став паралельний матч Косова з Фарерами. У разі перемоги господарів – нас би витіснили на останню сходинку. І з огляду на наш склад та майбутній виїзд на Фарери, Євро-2026 помахало б нам хусточкою. Косово виграло перший тайм – 13:12 – і було лише в 30 хвилинах від чемпіонату Європи (вийшли б з третього місця). Але, на велике українське щастя, втримати перевагу не змогли – 23:25.

Де-факто саме в цей момент Україна потрапила на Євро.

FGU (Marek Fin)

11 КВІТНЯ 2025 РОКУ. ВЧЄ-2026.

6 ТУР. ТОРСГАВН

Фарери – Україна *35:27 (15:13)

Україна: Комок (4/25, 16%), Новіков (4/18, 22%); Артеменко (6/10), Турченко (6/11), Близнюк (5/8), О.Онуфриєнко (3/4), Міноцький (2/2), Тільте, Бурзак (2/3), ДЕНИСОВ (2/4), Благодір (1/2), Редькин (0/1), Стрельников, Павловський, Котюк (н.в.), Савчук (н.в.).

Головний тренер: Вадим Бражник.

Друга зустріч вийшла трошки цікавішою. Нарешті проглядався бодай якийсь малюнок гри, перші штрихи якого задавав невтомний Захар Денисов, який повернув собі місце в старті. Важлива риса професіонала – не те, як він святкує перемоги, а як тримається після невдач. І капітан відповів по максимуму: шалений перший тайм у його виконанні дозволив триматися на пристойній відстані -– 13:15.

Та повна відсутність захисту, "передьорги" воротарів і щільна гра остров'яни проти Ігоря Турченка не залишили Україні шансів зачепитися за фарерський потяг. Молодь свого супершансу не використала, ще раз підкресливши: розкидатися такими гравцями, як Денисов, Комок, Терехов, Тільте, Миноцький, Бурзак – під гаслом "омолодження" -– це був постріл собі в ногу. Без них ми б навіть не мріяли про Євро. А з ними – ми там.

Та й узагалі – чи мали ми моральне право перемагати 18 островів із населенням усього 54 тисячі? Фарери відкривали нову арену в Торсгавні, і там був справжній аншлаг – 3 020 глядачів, що становить 6% (!) усього населення країни. Вони вже віддали нам два золотих очки в листопаді у Вільнюсі. Вони ж – не віддали нашу путівку Косову.

То ж ми подякували, як змогли.

FGU (Marek Fin)

Своєю чергою, дякуємо всім нашим 25 гравцям, які брали участь у відборі. Приємніше дивитися на жеребкування фінальної частини в сатусі учасника, а не в статусі стороннього спостерігача із туманним майбутнім.

Жеребкування відбудеться 14 квітня, і Україна буде у четвертому кошику. Нагадаємо, що у фінальній частині Євро з кожного квартету до основного раунду проходять лише дві з чотирьох команд.

Ех... Якби і тут треті місця пускали далі – ми б ще пободалися.

Збірна України провела 201-й та 202-й офіційні матчі у своїй незалежній історії (+81=11-110). Попри дві поразки, в очних зустрічах з нідерландцями ми ще попереду – 6 перемог проти 4 поразок. З фарерцями останнім часом ми зустрічаємось майже щороку, і тут також маємо позитивну статистику: 7 перемог – 2 поразки.

Дмитро Артеменко став другим найкращим бомбардиром відбору на Євро-2026, закинувши 48 м'ячів.

Ігор Турченко завершив кваліфікацію четвертим у бомбардирському заліку (43 голи) та став 16-м гравцем в історії збірної, який подолав межу у 100 голів.

...8-9. Руслан Прудіус – 139

…8-9. Владислав Остроушко – 139

10 🔺 Андрій Акименко – 133

11. 🔻 Микола Стецюра – 132

12. Сергій Бурка – 120

13. Захар Денисов – 111

14. 🔺 Ігор Турченко – 104

15. 🔺 Олександр Тільте – 102

16. Станіслав Жуков – 100

...

22. Дмитро Артеменко – 68

Максим Стрельников (лінійний), Максим Павловський (правий півсередній), Георгій Благодір (правий крайній) та Олексій Новіков (воротар) дебютували у складі збірної й стали 156-м, 157-м, 158-м, 159-м гравцями відповідно, які були залучені на офіційному рівні (за наявними даними). Благодір також відкрив лік своїм голам за "синьо-жовтих".

Геннадій Комок провів 58 матчів у складі збірної – це 8-й показник в історії – і він залишається найдосвідченішим серед чинних гравців.

Серед польових гравців, які брали участь у цій єврокваліфікації, лідерами за кількістю матчів залишаються Олександр Тільте та Захар Денисов – по 41 грі.

Наступні офіційні поєдинки збірна України проведе вже в січні 2026 року на Євро, яке триватиме з 15 січня до 1 лютого у трьох скандинавських країнах – Данії, Норвегії та Швеції.

Ігор ГРАЧОВ