Програші рекордні, відповідальність – нульова: підсумки матчів збірної України у відборі на Євро-2028

Підсумовуємо перше з трьох вікон відбору на Євро-2028, яке розпочалося для України з нового антирекорду. Вже третього за останній рік...

Минулого тижня чоловіча збірна України провела два стартові поєдинки відбору на Євро-2028. Спочатку наші хлопці на виїзді зазнали найбільшої поразки в історії команди, поступившись Ісландії – 26:48. А потім на умовно домашньому майданчику у Пряшеві були розгромлені Сербією – 30:41.

Нагадаємо, що завдяки збільшенню кількості учасників фінальної частини Євро-2028 Україна ще може поборотися за бажаний квиток. Про перші два місця, які дають право на автоматичну кваліфікацію, навіть у найсміливіших мріях не йдеться. А ось конкурс третіх місць – наша єдина шпаринка, крізь яку ще можна протиснутися. Для цього потрібно набирати очки в матчах з Ісландією та Сербією. У це не віриться навіть у найсміливіших мріях. А значить, необхідно принаймні мінімізувати негативну різницю м'ячів.

І ось тут уже загорілися всі червоні лампочки. Наразі маємо непрохідні "-33". Ба більше, якщо в березні за підсумками двох очних зустрічей не випередимо Естонію, то конкурс третіх місць для нас де-факто закриється.

Найболючіше те, що найбільша поразка в історії збірної не стала сюрпризом. Розгром із різницею у 22 м'ячі – це вже третє (!) оновлення антирекорду нашої команди за рік! Нагадаємо, що в січні були "-17" від Норвегії та "-20" від Франції. І все це – на Євро-2026. На очах у всієї континентальної еліти.

І після такого відверто провального виступу – жодних змін у керівництві. Гравці змінюються десятками перед кожним збором, але Вадим Бражник та Федерація гандболу України продовжують тримати стрій.

У березні провалили й відбіркову кампанію до чемпіонату світу, яка завершилася ще на початковій стадії. Бражник – на місці.

Не дивно, що дедалі більше готових до гри на європейському рівні гандболістів із досвідом виступів у Лізі чемпіонів (яку українські клуби в найближче десятиліття, схоже, не побачать) просто не приїжджають до збірної.

Основний воротар команди Антон Терехов – несподівано для багатьох – завершив виступи за збірну. Дмитро Тютюнник у притаманній йому скромній манері, без гучних заяв, зробив те саме. Провідні гравці збірної – Андрій Акіменко (грає в Лізі чемпіонів!), Олександр Тільте, Тарас Міноцький, Іван Бурзак – цього разу не приїхали.

І хіба важко зрозуміти їхній вибір? Їхати туди, де ніхто й ні за що не несе відповідальності, але водночас вимагає її від підлеглих?

ФГУ

Тим часом Дмитро Горіга, найдорожчий гравець України, який закривав одразу дві позиції, уже відбув спортивний карантин і дебютував за збірну Північної Македонії. Історична для гандболу втрата.

Натомість до збірної викликають відверто неготових до такого рівня гравців. На кожен збір перед офіційними матчами (не товариськими!) долучаються по три-чотири "туристи".

Наприклад, зі стану чемпіона країни, "Мотора", вперто не викликають гравців, які роблять погоду в команді. Віталій Горовий – МВП минулого року за підсумками опитування, проведеного сайтом "Чемпіон". Максим Радченко – взагалі найперспективніший крайній. До речі, запам'ятайте це ім'я.

Взагалі-то було б цікаво почути пояснення кадрових рішень. Але незалежні інтерв'ю з головним тренером стали табу. Натомість є ручний прессекретар, який за визначенням не може бути незалежним журналістом: він перебуває на ставці й отримує зарплату з державного бюджету.

Чому викликали лише одного розігруючого? Дмитро Редькін ніби не зміг доїхати через паперові перепони, але чому не викликали Павла Савицького?

Базовим клубом збірної – і чоловічої, і жіночої – став київський "Спартак". Клуб-привид, який контролює одіозний президент ФГУ з крижаною біографією, Андрій Мельник. Команда не грає в єврокубках, проте систематично делегує своїх гравців до національної збірної.

Показова статистика: троє спартаківців за два матчі не записали до свого активу жодної корисної дії.

Як узагалі можна провести якісне тренування, коли до ЗБІРНОЇ залучають гравців, які не відповідають вимогам високого рівня? А потім дивуватися "-22" та "-11"?

Ах так, Вадим Бражник пішов на підвищення. Він став головним тренером... "Спартака"!

По суті, відбувається прискорене руйнування інституції збірної – під мовчазним спогляданням ФГУ та Міністерства спорту. Адже бюджет лише збільшився, а його освоєння, як відомо, любить тишу.

ФГУ

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