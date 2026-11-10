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Захар Денисов увійшов до чільної десятки "гвардійців" збірної України

Ігор Грачов, Денис Шаховець — 10 листопада 2026, 12:09
Захар Денисов увійшов до чільної десятки гвардійців збірної України
Захар Денисов
Федерація гандболу України

Після першого вікна відбору на чемпіонат Європи з гандболу капітан чоловічої збірної України Захар Денисов додав ще два зіграних поєдинки до свого активу.

Тепер на рахунку 36-річного гравця 46 зіграних матчів. Він ділить 10-ту сходинку в історичному реєстрі разом з Віталієм Андроновим.

Очолюють рейтинг "гвардійців" Андрій Наталюк та Юрій Петренко, які провели по 95 поєдинків за національну команду.

  • 95 – Андрій Наталюк
  • 95 – Юрій Петренко
  • 90 – Віталій Нат
  • 72 – Юрій Костецький
  • 64 – Руслан Прудіус
  • 54 – Євген Жук
  • 52 – Олег Великий
  • 48 – Олександр Шевельов
  • 48 – Сергій Шельменко
  • 46 – Віталій Андронов
  • 46 – Захар Денисов

Додамо, що по 43 матчі зіграли Андрій Акіменко та Олександр Тільте, які є чинними гравцями основної обойми збірної.

Нагадаємо, напередодні чоловіча збірна України з гандболу зазнала другої поспіль поразки у відборі до чемпіонату Європи 2028 року, програвши команді Сербії з рахунком 30:41.

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