Захар Денисов увійшов до чільної десятки "гвардійців" збірної України
Захар Денисов
Федерація гандболу України
Після першого вікна відбору на чемпіонат Європи з гандболу капітан чоловічої збірної України Захар Денисов додав ще два зіграних поєдинки до свого активу.
Тепер на рахунку 36-річного гравця 46 зіграних матчів. Він ділить 10-ту сходинку в історичному реєстрі разом з Віталієм Андроновим.
Очолюють рейтинг "гвардійців" Андрій Наталюк та Юрій Петренко, які провели по 95 поєдинків за національну команду.
- 95 – Андрій Наталюк
- 95 – Юрій Петренко
- 90 – Віталій Нат
- 72 – Юрій Костецький
- 64 – Руслан Прудіус
- 54 – Євген Жук
- 52 – Олег Великий
- 48 – Олександр Шевельов
- 48 – Сергій Шельменко
- 46 – Віталій Андронов
- 46 – Захар Денисов
Додамо, що по 43 матчі зіграли Андрій Акіменко та Олександр Тільте, які є чинними гравцями основної обойми збірної.
Нагадаємо, напередодні чоловіча збірна України з гандболу зазнала другої поспіль поразки у відборі до чемпіонату Європи 2028 року, програвши команді Сербії з рахунком 30:41.