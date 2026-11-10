Захар Денисов увійшов до чільної десятки "гвардійців" збірної України

Після першого вікна відбору на чемпіонат Європи з гандболу капітан чоловічої збірної України Захар Денисов додав ще два зіграних поєдинки до свого активу.

Тепер на рахунку 36-річного гравця 46 зіграних матчів. Він ділить 10-ту сходинку в історичному реєстрі разом з Віталієм Андроновим.

Очолюють рейтинг "гвардійців" Андрій Наталюк та Юрій Петренко, які провели по 95 поєдинків за національну команду.

95 – Андрій Наталюк

95 – Юрій Петренко

90 – Віталій Нат

72 – Юрій Костецький

64 – Руслан Прудіус

54 – Євген Жук

52 – Олег Великий

48 – Олександр Шевельов

48 – Сергій Шельменко

46 – Віталій Андронов

46 – Захар Денисов

Додамо, що по 43 матчі зіграли Андрій Акіменко та Олександр Тільте, які є чинними гравцями основної обойми збірної.

Нагадаємо, напередодні чоловіча збірна України з гандболу зазнала другої поспіль поразки у відборі до чемпіонату Європи 2028 року, програвши команді Сербії з рахунком 30:41.