Зараз нам трохи складно: тренер збірної України – про відбір на Євро-2028

Головний тренер збірної України Вадим Бражник назвав ціль "синьо-жовтих" у кваліфікації на Євро-2028 перед стартом другого раунду відбору.

Про це він розповів у коментарі Суспільне Спорт.

"Якщо не ставити задачу вийти на Євро, то взагалі немає сенсу грати ці відбори. Зараз нам трохи складно, тому що не такий великий вибір гравців у збірну. Є певний склад, а далі – молодь, яку зараз я намагаюся трохи залучати до збірної. Бачу в них потенціал", – сказав наставник.

Також фахівець поділився очікуваннями від протистояння з Ісландію в першому турі. Він відзначив силу головного фаворита квартету, але вірить, що підопічні зможуть нав'язати боротьбу:

"Так, буде складно, але будемо боротися. Увесь світ знає, що ці гравці роблять. Але вони все одно усіх обігрують, тому будемо намагатися їм зробити це складніше робити. Ісландія грає у дуже темповий гандбол, з ними буде дуже складно. Це команда, що біжить протягом 60 хвилин і, мабуть, грає не по 35 секунд на атаку, як зараз у чемпіонаті Україні, а по 25. Будемо бігати".

Зазначимо, що Україна гратиме з Ісландією 4 листопада, а 8 протистоятиме Сербії. Суперниками "синьо-жовтих"у групі 3 також будуть естонці.

Для виходу на чемпіонат Європи потрібно фінішувати на першій або другій позиції у квартеті. Також туди пройдуть чотири найкращі збірні серед третіх місць.

Нагадаємо, що напередодні було оголошено заявку збірної України на найближчі матчі. До неї ввійшли 16 гравців.