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Українці зазнали другої поразки поспіль у відборі до Євро-2028

Олег Дідух — 8 листопада 2026, 17:51
Українці зазнали другої поразки поспіль у відборі до Євро-2028
ФГУ

Чоловіча збірна України з гандболу зазнала другої поспіль поразки у відборі до чемпіонату Європи 2028 року. У неділю, 8 листопада, українці програли збірній Сербії з рахунком 30:41.

Чемпіонат Європи-2028 – Кваліфікація
Третій етап, група 8 листопада

Україна – Сербія – 30:41 (16:19, 14:22)

Ця поразка для України стала другою поспіль у відборі на чемпіонат Європи-2028. 4 листопада українці програли Ісландії 26:48. Та поразка стала найбільш розгромною в історії збірної України.

Наразі українці замикають турнірну таблицю відбіркової групи 3:

Путівки на Євро-2028 отримають перші дві команди з кожного квартету, а також 4 із 8 кращих третіх місць.

Свої наступні матчі збірна України проведе 10 і 13 березня 2027 року проти Естонії.

Чоловіча збірна України з гандболу

Чоловіча збірна України з гандболу

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