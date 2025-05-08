Збірна України втратила шанс на друге місце у відборі на Євро-2026

Збірна України з гандболу втратила шанс отримати пряму путівку на чемпіонат Європи-2026.

За підсумками 5 туру кваліфікації українці поступились Нідерландам (27:35), а Фарерські острови здобули вольову перемогу над Косовом (25:23).

Через перемогу Фарер, Україна не фінішує вище третьої позиції групи, адже не обжене другі Нідерланди, навіть за умови перемоги в останньому турі, оскільки враховуються особисті зустрічі.

Таким чином, щоб кваліфікуватися на континентальну першість "синьо-жовті" повинні стати однією з чотирьох найкращих команд, які завершать відбір на третій позиції.

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Заключний матч українці проведуть проти Фарерських островів у неділю, 11 травня. Перемога виведе збірну України на Євро-2026.