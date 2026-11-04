Найбільша в історії поразка: збірна України стартувала у відборі на Євро-2028 з розгрому від Ісландії

Збірна України з гандболу поступилась Ісландії у межах першого туру відбору на чемпіонат Європи 2028 року.

Зустріч завершилася із рахунком 48:26.

Підопічні Вадима Бражника розпочали гру вкрай важко. Суперники вже з перших хвилин почали нарощувати перевагу, й у підсумку перший тайм ісландці закрили – 23:9.

У другій половині зустрічі "синьо-жовті" спробували перевернути перебіг гри на свою користь, але зрештою ісландці вчергове взяли гру під повний контроль та завершили поєдинок із солідним гандикапом у рахунку.

Чемпіонат Європи-2028 – Кваліфікація

Третій етап, група

34 листопада

Ісландія – Україна – 48:26

Додамо, що це була найрозгромніша поразка в історії української збірної. До цього рекорд "синьо-жовтих" складав 46 пропущених голів. Наша команда його здобула у матчі проти Франції, який проходив у межах другого туру чемпіонату Європи 2026 року.

Варто зазначити, що збірна Ісландії за підсумками попередньої європейської першості посіла четверте місце. Найвищим досягненням ісландців на континентальному турнірі залишається "бронза" у 2010 році.

Наступний поєдинок національна команда України проведе проти Сербії 8 листопада. Зустріч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Додамо, що для здобуття путівки на чемпіонат Європи підопічним Вадима Бражника потрібно увійти до першої двійки у своїй групі, або потрапити до четвірки найкращих команд, які посіли треті місця.

Нагадаємо, що напередодні Вадим Бражник назвав ціль "синьо-жовтих" у кваліфікації на Євро-2028.