Мотор здобув перемогу над ГК Одеса та став 11-разовим володарем Суперкубку України

Запорізький Мотор водинадцяте здобув Суперкубок України, впевнено обігравши ГК Одеса.

Зустріч завершилася із рахунком 53:43.

Перший тайм завершився для підопічних Юрія Кубатка вдало. Запоріжці здобули комфортну перевагу у 11 м'ячів.

Одеський колектив намагався оговтатися після такого старту. Утім, команда Олега Сича, хоч і виграла другий тайм із різницею в 1 м'яч, але це вже нічого не змінило.

Найрезультативнішим гравцем матчу став лівий крайній Мотора Данило Рагозін.

Чоловічий Суперкубок з гандболу

12 вересня

Мотор – Одеса 53:43 (32:21)

Мотор: Чудінов, Радченко, Котюк (11), Рагозін (14), Черевко(4), Васил'єв, Лисак (1),Кукушкін, Кравченко (7), Гарбар (3), Заболотній, Горовий (11), Тютюник (2).

Одеса: Скараєв, Пацалюк (7), Кіранов, Костоправов, Саварин (13), Басов, Савчук (4), Колесников (7), Маломан (6), Григор'єв (4), Завідов, Підгорний, Николюк (2),Олексов,Спісак,Поліщук.

Таким чином, Мотор став 11-разовим володарем Суперкубку України. Цей турнір заснували у 2015 році, й з того часу його ще не вигравала жодна команда, окрім цього запорізького колективу.

Зауважимо, що Мотор за підсумками минулої кампанії став чемпіоном України та тріумфував у Кубку України. Водночас ГК Одеса є чинним віцечемпіоном Суперліги.

Нагадаємо, що переможцем цьогорічного жіночого Суперкубку України став клуб Галичанка, який переграв ужгородські Карпати із рахунком 48:36. У цьому поєдинку було встановлено рекорд результативності фіналів.