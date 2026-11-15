У 14-разового чемпіона України Мотора відбулися зміни в керівництві

За інформацією Чемпіона, у структурі запорізького Мотора – 14-разового переможця Суперліги України з гандболу – відбулася зміна в керівництві.

Новою директоркою з комунікацій та соціального розвитку АТ Мотор Січ стала Ірина Футрук, яка змінила на цій посаді Олексія Басова. Відтепер саме вона виконуватиме президентські функції в клубі.

Зауважимо, що Футрук раніше не мала спортивного досвіду.

Нагадаємо, у жовтні Мотор завершив свій міжнародний сезон уже на першому раунді третього за силою єврокубкового турніру.

У першому матчі, який відбувся на умовно домашньому майданчику в Михайлівцях (Словаччина), запоріжці зіграли внічию зі словенським Словень-Градецом – 41:41. За тиждень на майданчику суперника українська команда поступилася з рахунком 30:39.

Мотор у єврокубках: 18 сезонів, 174 матчі та дев'ять тренерів