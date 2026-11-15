У 14-разового чемпіона України Мотора відбулися зміни в керівництві
За інформацією Чемпіона, у структурі запорізького Мотора – 14-разового переможця Суперліги України з гандболу – відбулася зміна в керівництві.
Новою директоркою з комунікацій та соціального розвитку АТ Мотор Січ стала Ірина Футрук, яка змінила на цій посаді Олексія Басова. Відтепер саме вона виконуватиме президентські функції в клубі.
Зауважимо, що Футрук раніше не мала спортивного досвіду.
Нагадаємо, у жовтні Мотор завершив свій міжнародний сезон уже на першому раунді третього за силою єврокубкового турніру.
У першому матчі, який відбувся на умовно домашньому майданчику в Михайлівцях (Словаччина), запоріжці зіграли внічию зі словенським Словень-Градецом – 41:41. За тиждень на майданчику суперника українська команда поступилася з рахунком 30:39.
Мотор у єврокубках: 18 сезонів, 174 матчі та дев'ять тренерів
- Мотор (до сезону-2011/2012 – Мотор-ЗНТУ-ЗАБ) завершив 18-й єврокубковий сезон. За цей час клуб пройшов усі щаблі європейської клубної ієрархії: Кубок виклику (2 сезони, Дивізіон 4), Кубок кубків (1, Д3), Кубок ЄГФ (1, Д2) та Лігу чемпіонів (9, Д1). Після реформи єврокубкової системи, у якій залишилося три турніри, Мотор виступав у Європейській лізі (1, Д2) та Єврокубку (4, Д3).
- Загалом запоріжці провели 174 єврокубкові матчі: 75 перемог, 15 нічиїх і 84 поразки. Різниця забитих та пропущених м'ячів – 4962:5003.
- На європейській арені команду очолювали дев'ять тренерів: Микола Степанець (61 матч), Гінтарас Савукінас (42), Сергій Бебешко (24), Патрік Ромбель (16), Микола Чигарьов (15), Ростислав Ланевич (6), Ігор Дядечко (4), Сергій Мосиєвич (4) та Юрій Кубатко (2).
- За дев'ять сезонів у Лізі чемпіонів Мотор провів 120 матчів: 48 перемог, 11 нічиїх і 61 поразка. Останній із них відбувся в березні 2022 року. Двічі запоріжці пробивалися до 1/8 фіналу. За кількістю набраних очок Мотор свого часу входив до топ-20, а нині посідає місце в топ-25 історичного рейтингу Ліги чемпіонів (1992–2026). Для українського гандболу це дуже солідне досягнення.
- Топ-5 найкращих бомбардирів Мотора в єврокубках: Борис Пуховський (452 голи), Айденас Малашинскас (382), Артем Козакевич (271), Захар Денисов (248) та Юрій Кубатко (238).
- Найдосвідченіший гравець Мотора в єврокубках – клубна легенда Юрій Кубатко. На його рахунку 15 єврокубкових сезонів (у Захара Денисова – 11). А цієї осені Кубатко вже виводив команду на майданчик у ролі головного тренера. Отже, із 18 єврокубкових сезонів клубу він був безпосередньо причетний до 16!
- Кубатко – єдиний гравець Мотора, який зіграв у кожному з дев'яти сезонів команди в Лізі чемпіонів. По вісім таких сезонів мають Захар Денисов та Артем Козакевич.
- Цікаво, що до тренерського штабу команди долучився легендарний голкіпер збірної України Геннадій Комок. Цього сезону, під час повномасштабної війни, він повернувся додому з Румунії. Своє ім'я Комок зробив саме в українському гандболі, виступаючи за ЗТР та Мотор, у складі якого провів вісім сезонів.