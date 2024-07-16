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5 ігор — 5 поразок: збірна України U-20 поступилася Фарерським островам на чемпіонаті Європи

Владислав Уткін — 16 липня, 14:50
5 ігор — 5 поразок: збірна України U-20 поступилася Фарерським островам на чемпіонаті Європи

Збірна України з гандболу до 20 років програла одноліткам із Фарерських островів у раунді на вибування Євро-2024, що проходить у Словенії.

Матч завершився з рахунком 35:27. Зазначимо, що українці продовжують боротьбу за 21-24 місця на континентальній першості.

Чемпіонат Європи-2024 U-20 з гандболу
16 липня
Раунд на вибування, група K

Фарерські острови — Україна 35:27 (16:15, 19:12)

Нагадаємо, у першому турі Україна U-20 розгромно поступилася Ісландії, в другому програла Швеції, в третьому виявилась слабшою за Польщу, а в четвертому поступилась Чехії.

Наступний поєдинок українська команда проведе проти Ізраїля. Матч відбудеться 18 липня. Початок — о 15:20 за київським часом.

Гандбол Збірна України U-20 чемпіонат Європи з гандболу

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