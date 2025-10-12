Збірна України візьме участь у міжнародному товариському турнірі Кубок Карпат: відомі суперники
ФГУ
Чоловіча збірна України в межах підготовки до чемпіонату Європи–2026 з гандболу візьме участь у Кубку Карпат, який з 31 жовтня до 2 листопада проходитиме у румунському міста Бая–Мера.
Про це повідомила пресслужба Федерації гандболу України.
Суперниками команди Вадима Бражника стануть збірні Румунії, Грузії та Словаччини.
Календар матчів
31 жовтня
(14:30) Словаччина – Грузія
(17:30) Румунія – Україна
1 листопада
(14:30) Україна – Словаччина
(17:30) Румунія – Грузія
2 листопада
(14:30) Грузія – Україна
(17:30) Румунія – Словаччина
Як відомо, збірна України подолала кваліфікацію та зіграє на Євро–2026, що пройде з 15 січня до 1 лютого в Норвегії, Швеції та Данії. Для "синьо–жовтих" це буде 8–ма участь на чемпіонатах Європи.