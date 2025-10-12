Збірна України візьме участь у міжнародному товариському турнірі Кубок Карпат: відомі суперники

Чоловіча збірна України в межах підготовки до чемпіонату Європи–2026 з гандболу візьме участь у Кубку Карпат, який з 31 жовтня до 2 листопада проходитиме у румунському міста Бая–Мера.

Про це повідомила пресслужба Федерації гандболу України.

Суперниками команди Вадима Бражника стануть збірні Румунії, Грузії та Словаччини.

Календар матчів

31 жовтня

(14:30) Словаччина – Грузія

(17:30) Румунія – Україна

1 листопада

(14:30) Україна – Словаччина

(17:30) Румунія – Грузія

2 листопада

(14:30) Грузія – Україна

(17:30) Румунія – Словаччина

Як відомо, збірна України подолала кваліфікацію та зіграє на Євро–2026, що пройде з 15 січня до 1 лютого в Норвегії, Швеції та Данії. Для "синьо–жовтих" це буде 8–ма участь на чемпіонатах Європи.