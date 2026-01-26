Данія стала першим півфіналістом домашнього Євро-2026

Збірна Данії з гандболу достроково забезпечила собі вихід у півфінал чемпіонату Європи 2026, який приймають Данія, Швеція і Норвегія.

Це сталося завдяки впевненій перемозі данців у четвертому матчі групи I проти команди Німеччини (31:26). На друге місце у півфіналі претендують також Франція та Німеччина. Вони зіграють між собою в останньому турі.

Турнірна таблиця групи I на Євро-2026

Данія – 6 очок, +11 (різниця м'ячів) Німеччина – 6 очок, +1 Франція – 4 очки, +5 Норвегія – 3 очки, -5 Португалія – 3 очки, -8 Іспанія – 2 очки, -4

Зауважимо, що в основному раунді команди розділені на дві групи по шість команд. У кожній групі збірні проведуть ще по чотири матчі + до результатів враховується гра попереднього етапу проти команди, що також пройшла далі.

Останній тур у цій групі відбудеться у середу, 28 січня. Нагадаємо, вчора, 25 січня, відбулися другі матчі в групі B.