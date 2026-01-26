Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гандбол

Данія стала першим півфіналістом домашнього Євро-2026

Микола Дендак — 26 січня 2026, 23:35
Данія стала першим півфіналістом домашнього Євро-2026
ФГУ

Збірна Данії з гандболу достроково забезпечила собі вихід у півфінал чемпіонату Європи 2026, який приймають Данія, Швеція і Норвегія.

Це сталося завдяки впевненій перемозі данців у четвертому матчі групи I проти команди Німеччини (31:26). На друге місце у півфіналі претендують також Франція та Німеччина. Вони зіграють між собою в останньому турі.

Турнірна таблиця групи I на Євро-2026

  1. Данія – 6 очок, +11 (різниця м'ячів)
  2. Німеччина – 6 очок, +1
  3. Франція – 4 очки, +5
  4. Норвегія – 3 очки, -5
  5. Португалія – 3 очки, -8
  6. Іспанія – 2 очки, -4

Зауважимо, що в основному раунді команди розділені на дві групи по шість команд. У кожній групі збірні проведуть ще по чотири матчі + до результатів враховується гра попереднього етапу проти команди, що також пройшла далі.

Останній тур у цій групі відбудеться у середу, 28 січня. Нагадаємо, вчора, 25 січня, відбулися другі матчі в групі B.

чемпіонат Європи з гандболу Збірна Данії з гандболу

Збірна Данії з гандболу

Збірна Данії розгромила Португалію на шляху у фінал ЧС-2025
Данія та Португалія визначать другого фіналіста чемпіонату світу
Данія розгромила Алжир, Франція обіграла Катар на старті чемпіонату світу
Реванш від Франції або продовження успіху Данії: прев'ю чемпіонату світу-2025

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік