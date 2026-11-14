Мотор здолав Спартак, Донбас та Одеса здобули чергові перемоги у повторних матчах 4 туру Суперліги
У суботу, 14 листопада, відбулися повторні матчі 4-го туру чоловічої Суперліги України з гандболу сезону-2026/27.
Ігровий день розпочався з впевненої перемоги Одеси над ужгородськими Карпатами. Підопічні Олега Сича, як і в першому поєдинку, розібралися із суперниками, вигравши два тайми.
Зустріч між Донбасом та Хмельницьким також пройшла без сенсацій. Донецький колектив знову здолав опонентів у двох 30-хвилинках.
Не зраджував традиціям цього ігрового дня і чинний володар Кубку України, запорізький Мотор, який спокійно переграв київський Спартак.
Карпати – Одеса – 40:54 (18:27)
Хмельницький – Донбас – 28:40 (14:24)
Спартак-Київ – Мотор – 28:37 (14:17)
Нагадаємо, що у перших матчах 4-го туру Мотор переграв Спартак, а перемоги аналогічним чином здобули Донбас та Одеса.