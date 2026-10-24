Мотор поступився Словень Градецу в матчі-відповіді та вилетів з Європейського кубку ЄГФ

Запорізький Мотор програв Словень Градецу у матчі-відповіді другого раунду Європейського кубку ЄГФ.

Зустріч завершилася з рахунком 30:39.

Чемпіони України відверто завалили початок матчу, відстаючи від суперника у 7 м'ячів. Пізніше запоріжці зібралися та двічі підбирались до відстані -3, однак суперник згодом наростив відрив і закрив гру доволі впевненою перемогою.

Як відомо, перша гра завершилася нічиєю 41:41, тож за сумою двох зустрічей українська команда поступилася з рахунком 71:80 і завершила виступ у турнірі.

Таким чином, Мотор вдруге поспіль вилітає у третьому по силі єврокубку вже у першому ж раунді.

Європейський кубок ЄГФ

1/32 фіналу, матч-відповідь, 24 жовтня

Словень Градец – Мотор 39:30 (21:15)

Склад Мотора

Воротарі: Чудінов, Васильєв.

Польові гравці: Котюк, Рагозін, Лисак, Кравченко, Гарбар, Горовий, Тютюнник, Черевко, Заболотній, Кукушкін, Радченко.

Нагадаємо, що серед жінок на єврокубковій арені з гандболу Україну представляє Галичанка, яка напередодні перемогла Жальгіріс і вперше за два роки вийшла до 1/16 фіналу Європейського кубку.