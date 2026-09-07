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Почекав і забрав: Віталій Горовий – MVP сезону-2025/2026

Ігор Грачов, Микола Дендак — 7 вересня 2026, 12:00
Почекав і забрав: Віталій Горовий – MVP сезону-2025/2026

Торік півсередній запорізького Мотора був за крок від нагороди найціннішого гравця чемпіонату України з гандболу, а цьогоріч нарешті здобув її. Хоча й у шаленій боротьбі з настирним одеситом

Тріумфатором 17-го щорічного референдуму на звання MVP чоловічої Суперліги України став 29-річний універсал Мотора Віталій Горовий. Лідер запоріжців у запеклій боротьбі виборов індивідуальну нагороду, обійшовши півсереднього Одеси Дениса Саварина лише на три бали.

Проте й Саварин без індивідуальної нагороди не залишився, виборовши звання найкращого бомбардира сезону. Це його третя подібна відзнака після сезонів 2022 та 2024 років.

Регламент референдуму

З 2010 року MVP визначають шляхом опитування тренерів і капітанів команд Суперліги, а також збірної України. Кожен респондент називає трьох найкращих гравців сезону.

  • 1 місце – 3 бали;
  • 2 місце – 2 бали;
  • 3 місце – 1 бал.

У разі рівності балів переможець визначається за кількістю потраплянь до "трійок", а потім – за кількістю перших місць.

Саме за цим принципом Данило Савчук обійшов молоде дарування Мотора Максима Радченка. До речі, у цьому сезоні Горового та Саварина згадали по 15 разів (із 19 можливих!), проте Віталій набрав більше балів.

Головні відзнаки Віталія Горового

  • Виступав за команди: Портовик (Южний), Таллінн (Естонія) та Мотор (Запоріжжя);
  • Найкращий снайпер чемпіонату України у сезоні-2017/2018 у складі Портовика (239 голів);
  • Викликався до збірної України у відборі до Євро-2024, провів 4 матчі, закинув 1 гол;
  • У сезоні-2025/2026 закинув 100 м'ячів у чемпіонаті України;
  • Загалом у кар'єрі у вищому дивізіоні України провів 7 сезонів: 1 087 голів у 176 матчах;

    • 🥇 3-разовий чемпіон України (2024, 2025, 2026)
    • 🏆 3-разовий володар Кубка України (2024, 2025, 2026)
    • 🏆 2-разовий володар Суперкубка України (2024, 2025)
    • 🔢 Всього – 8 трофеїв.

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У цьогорічному опитуванні взяли участь 19 респондентів. Уперше набрали очки два гандболіста молодий Максим Радченко та досвідчений Олександр Слесь. У наступному сезоні вони стануть одноклубниками, адже Слесь став новачком "Мотора".

  • У 14-й раз поспіль MVP сезону стає моторівець. За клубами розкладка переможців така: 14 разів індивідуальну нагороду отримував представник Мотора; 2 рази - ЗТР (Запоріжжя) і 1 раз - Динамо (Полтава);
  • За 17 останніх років 122 гандболіста були відзначені фахівцями.

Усі MVP чоловічої Суперліги з 2010 року

2009/2010 Сергій Бурка (ЗТР Запоріжжя);
2010/2011 Михайло Цап (ЗТР);
 2011/2012 Вадим Бражник (Динамо-Полтава);
2012/2013 Сергій Бурка (Мотор Запоріжжя);
2013/2014 Сергій Онуфрієнко (Мотор);
 2014/2015 Сергій Онуфрієнко (Мотор);
2015/2016 Борис Пуховський (Мотор);
2016/2017 Борис Пуховський (Мотор);
2017/2018 Айденас Малашинскас (Мотор);
2018/2019 Борис Пуховський (Мотор);
2019/2020 Захар Денисов (Мотор);
2020/2021 Айденас Малашинскас (Мотор);
2021/2022 Дмитро Горіга (Мотор);
2022/2023 Ігор Турченко (Мотор);
2023/2024 Захар Денисов (Мотор);
2024/2025 Захар Денисов (Мотор);
2025/2026 Віталій Горовий (Мотор).

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