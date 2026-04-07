Мотор достроково став чемпіоном Суперліги, повторивши рекорд України

Сергій Шаховець — 7 квітня 2026, 18:13
Мотор достроково став чемпіоном Суперліги, повторивши рекорд України
Мотор Запоріжжя

Запорізький Мотор став чемпіоном України з гандболу сезону-2025/26.

Це відбулося за два тури до завершення Суперліги. Запоріжці вже недосяжні для конкурентів.

Для Мотора цей титул став 14-м в історії клубу. За цим показником вони зрівнялися з іншою запорізькою командою – ЗТР. На відміну від земляків, Мотор вигравав золоті медалі чемпіонату поспіль, починаючи з 2013 року.

У сезоні-2025/26 запоріжці продемонстрували стовідсотковий результат за перемогами. Підопічні Юрія Курбатко не програли жодного з 24 поєдинків Суперліги.

До чемпіонських медалей Мотор також додав виграш Суперкубку України. У фіналі запоріжці перемогли Одесу.

Зазначимо, що учасники чемпіонату України зіграють ще по 4 матчі (13-й та 14-й тур). Боротьбу за "срібло" та "бронзу" ведуть Одеса, Донбас та Спартак-Київ.

Раніше повідомлялося, що у 12 турі Мотор розгромив Динамо-Академію, Карпати вдруге поступилися Спартаку.

