Рекордний фінал. Чому це не тішить?

Цієї суботи, 12 вересня, у Сарнах Рівненської області запорізький Мотор здобув черговий титул – Суперкубок України. У турнірі, який складається з одного матчу, підопічні Юрія Кубатка перемогли срібного призера минулого сезону – Одесу – 53:43. Тим самим записавши до свого активу ювілейний десятий трофей у десяти фіналах.

Слід відзначити, що рахунок матчу став рекордним. У ньому було забито 96(!) м'ячів. Це взагалі найрезультативніший матч в історії українського гандболу. Проте подібний рекорд чомусь не викликає радості.

Річ у тому, що Федерація гандболу України ініціювала революційну зміну регламенту. А саме – ввела правило 35 секунд, які виділяються на атаку. Раніше час на атаку не був фіксованим і регулювався арбітрами.

У підсумку ми побачили, як гандбол втратив значну частину своєї інтелектуальної складової та перетворився на бездумну біганину від воріт до воріт. Замість тактики та пошуку рішень ми отримали гонитву за секундоміром.

Важливо зазначити, що ця інновація відрізняється від правил Європейської федерації гандболу. У єврокубках та на жіночому Євро-2026, де буде представлена наша країна, континентальний гандбол не стане підлаштовуватися під українських "неореформаторів".

Найдивніше в цій історії те, що, за словами досвідченого Івана Фучеджі, усі без винятку головні тренери наполягали на тому, щоб правила не змінювали.

Проте ФГУ, всупереч позиції всієї гандбольної спільноти, вирішила зробити по-своєму – і замість розвитку українського гандболу підштовхнула його ще на крок до краю прірви.

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