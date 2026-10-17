Мотор розписав мирову зі Словень-Градецом у стартовому матчі Європейського кубку

Запорізький Мотор зіграв унічию зі словенським клубом Словень-Градец у стартовому матчі 1/32 фіналу Європейського кубку з гандболу.

Зустріч завершилася із рахунком 41:41.

Перший тайм завершився з перевагою українського колективу. Підопічні Юрія Кубатко досягали й різниці у 8 закинутих м'ячів, проте зрештою перша половина зустрічі завершилася із рахунком 23:18.

Утім, у заключній 30-хвилинці український колектив не зумів втримати перевагу та вже сам поступився із різницею у 5 закинутих м'ячів – 18:23. Наприкінці гри Дмитро Тютюнник після передачі Едуарда Кравченка зробив рахунок 41:40 на користь української команди, але все ж словенці відігралися.

Європейський кубок ЄГФ

1/32 фіналу, перший матч

17 жовтня

Мотор Запоріжжя (Україна) – Словень-Градец (Словенія) – 41:41 (23:18, 18:23)

Мотор: Воротарі: Чудінов, Васильєв. Польові гравці: Котюк (6), Рагозін (9), Лисак (6), Кравченко (7), Гарбар (1), Горовий (9), Тютюнник (3), Черевко, Заболотній, Кукушкін, Радченко. Головний тренер: Юрій Кубатко.

Далі на Мотор очікує матч-відповідь зі Словень-Градец за путівку до третього раунду Європейського кубку з гандболу. Гра відбудеться 24 жовтня. Старт зустрічі запланований о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, що серед жінок на єврокубковій арені з гандболу Україну представляє Галичанка, яка напередодні перемогла Жальгіріс і вперше за два роки вийшла до 1/16 фіналу Європейського кубку