Мотор вдруге розбив Авіа-Грейд, Спартак знову обіграв Хмельницький в 11 турі Суперліги
У суботу, 28 березня, відбулись повторні матчі 11-го туру чоловічої Суперліги з гандболу.
Запорізький Мотор знову довів свою перевагу над Авіа-Грейд-Константою у міському дербі, здобувши впевнену перемогу. Як і в попередньому поєдинку, лідер чемпіонату контролював хід гри з перших хвилин.
Одеса вдруге поспіль не залишила шансів ужгородським Карпатам, здобувши ще одну виїзну перемогу. Одесити закріпили свій успіх після п'ятничного матчу, знову забезпечивши собі перевагу ще до перерви.
А Динамо-Академія змогла нав'язати боротьбу Донбасу та навіть звела перший тайм до нічиєї. Проте у другій половині зустрічі підопічні Фучеджи дотиснули полтавців і здобули другу перемогу над суперником у цьому турі.
Столичний Спартак-Київ повторив успіх у протистоянні з Хмельницьким, вигравши матч-відповідь. Як і напередодні, гра відзначилася великою кількістю закинутих м'ячів, а кияни знову зберегли перевагу впродовж обох таймів.