Мотор вдруге розбив Авіа-Грейд, Спартак знову обіграв Хмельницький в 11 турі Суперліги

У суботу, 28 березня, відбулись повторні матчі 11-го туру чоловічої Суперліги з гандболу.

Запорізький Мотор знову довів свою перевагу над Авіа-Грейд-Константою у міському дербі, здобувши впевнену перемогу. Як і в попередньому поєдинку, лідер чемпіонату контролював хід гри з перших хвилин.

Одеса вдруге поспіль не залишила шансів ужгородським Карпатам, здобувши ще одну виїзну перемогу. Одесити закріпили свій успіх після п'ятничного матчу, знову забезпечивши собі перевагу ще до перерви.

А Динамо-Академія змогла нав'язати боротьбу Донбасу та навіть звела перший тайм до нічиєї. Проте у другій половині зустрічі підопічні Фучеджи дотиснули полтавців і здобули другу перемогу над суперником у цьому турі.

Столичний Спартак-Київ повторив успіх у протистоянні з Хмельницьким, вигравши матч-відповідь. Як і напередодні, гра відзначилася великою кількістю закинутих м'ячів, а кияни знову зберегли перевагу впродовж обох таймів.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга

11 тур, 28 березня





Мотор – Авіа-Грейд-Константа 42:20 (22:10)





Карпати – Одеса 29:52 (14:26)





Динамо-Академія – Донбас 23:30 (14:14)





Спартак-Київ – Хмельницький 40:34 (22:16)







