Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гандбол

Спартак Київ зумів дотиснути Хмельницький, Мотор розгромив Авіа-Грейд-Константу в 11 турі Суперліги

Микола Літвінов — 27 березня 2026, 21:19
Спартак Київ – Хмельницький
ФГУ

У п'ятницю, 27 березня, відбулись матчі 11-го туру чоловічої Суперліги з гандболу.

Запорізький Мотор не залишив жодних шансів Авіа-Грейд-Константі у міському дербі, здобувши перемогу з величезним відривом. А Спартак Київ у результативній перестрілці зумів дотиснути Хмельницький.

Одеса ж влаштувала справжній розгром на виїзді, розібравшись з ужгородськими Карпатами завдяки перевазі, яка тягнулася ще з першого тайму. Не зустріли серйозних проблем й гандболісти Донбасу, які впевнено переграли полтавську Динамо-Академію.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
11 тур, 27 березня

Мотор – Авіа-Грейд-Константа 46:12 (25:5)

Спартак Київ – Хмельницький 43:37 (21:19)

Карпати – Одеса 28:49 (12:27)

Динамо-Академія – Донбас 23:40 (16:22)

Нагадаємо, що раніше в 11-му турі Суперліги Одеса взяла реванш у Спартака, а Мотор вдруге познущався над Хмельницьким

Останні новини