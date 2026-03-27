Спартак Київ зумів дотиснути Хмельницький, Мотор розгромив Авіа-Грейд-Константу в 11 турі Суперліги
У п'ятницю, 27 березня, відбулись матчі 11-го туру чоловічої Суперліги з гандболу.
Запорізький Мотор не залишив жодних шансів Авіа-Грейд-Константі у міському дербі, здобувши перемогу з величезним відривом. А Спартак Київ у результативній перестрілці зумів дотиснути Хмельницький.
Одеса ж влаштувала справжній розгром на виїзді, розібравшись з ужгородськими Карпатами завдяки перевазі, яка тягнулася ще з першого тайму. Не зустріли серйозних проблем й гандболісти Донбасу, які впевнено переграли полтавську Динамо-Академію.
Чемпіонат України з гандболу – Суперліга
11 тур, 27 березня
Мотор – Авіа-Грейд-Константа 46:12 (25:5)
Спартак Київ – Хмельницький 43:37 (21:19)
Карпати – Одеса 28:49 (12:27)
Динамо-Академія – Донбас 23:40 (16:22)
Нагадаємо, що раніше в 11-му турі Суперліги Одеса взяла реванш у Спартака, а Мотор вдруге познущався над Хмельницьким