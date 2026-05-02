Мотор завершив сезон Суперліги розгромною перемогою над Спартаком: результати 14 туру

У суботу, 2 травня, продовжився 14 тур чоловічої Суперліги України з гандболу.

У стартовій грі дня Мотор завершив сезон впевненою перемогою над столичним Спартак-Київ – 44:14. Як відомо, запорізький клуб достроково оформив чемпіонство ще після 12 туру.

Чемпіонат України з гандболу – Суперліга

14 тур, 2 травня

Мотор – Спартак-Київ 44:14 (24:10)

Карпати – Динамо-Академія 34:24 (18:14)

12:00 Одеса – Донбас

14:00 Авіа-Грейд-Константа – Хмельницький

Напередодні стало відомо, що Європейська федерація з гандболу (EHF) дозволила російським та білоруським атлетам віком до 21 року брати участь у самостійно організованих товариських міжнародних турнірах.