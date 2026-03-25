У чемпіонаті України запровадили обмеження часу на атаку заради "інтенсивності" та "видовищності"

Федерація гандболу України запровадили обмеження часу на атаку до 35 секунд задля підвищення темпу, інтенсивності та видовищності гри.

У ФГУ зазначили, що нове правило вимагатиме від тренерів перегляду підходів до побудови атаки. У заяві наголосили, що сучасний гандбол потребує "швидкого розпізнавання ситуації, своєчасного загострення, якісної взаємодії у малих групах і дисципліни в межах обмеженого часу".

Як приклад федерація наводить статистику Євро-2026. Середня тривалість позиційної атаки збірної України становила 37 секунд, тоді як середній показник інших команд чемпіонату дорівнював 33,8 секунди.

При цьому зазначається, що обмеження працюватиме в синергії з чинними правилами IHF (прим. Міжнародна федерація гандболу) щодо пасивної гри та не суперечитиме міжнародній логіці суддівства.

Нововведення попередньо обговорили та погодили з тренерським штабом збірної України, головою суддівської комісії ФГУ, державним тренером національних збірних команд Міністерства молоді та спорту України, а також із керівниками команд і керівниками обласних федерацій гандболу.

Перше впровадження цього правила відбудеться під час змагань у межах розіграшу Фіналу чотирьох Кубку України.

Раніше головний тренер чоловічої збірної України Вадим Бражник прокоментував непотрапляння команди на чемпіонат світу 2027 року за підсумками протистояння зі Словаччиною, зазначивши, що через кадрові втрати склад довелося формувати переважно з гравців вікової категорії U-20.

Нагадаємо, за підсумками двох матчів кваліфікації українські гандболісти поступилися словакам; у першій грі з рахунком 24:27, а в матчі-відповіді здобули перемогу 32:31, але за різницею м'ячів далі пройшла збірна Словаччини.